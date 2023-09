J. Nagel: Súčasný stav nemeckej ekonomiky je iba dočasným javom

Frankfurt nad Mohanom 6. septembra (TASR) - Guvernér nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel je presvedčený, že súčasný nepriaznivý stav nemeckej ekonomiky je iba dočasným javom, napriek tomu, že najnovšie ekonomické ukazovatele poukazujú na niečo iné. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Nemecko nie je chorým mužom Európy," povedal Nagel v rozhovore pre nemecký denník Handelsblatt. "Myslím si, že to nie je správna diagnóza, mnohí si ju však rýchlo osvojili," dodal s tým, že Nemci by mali mať viac sebavedomia.



Nagelove tvrdenia sú však v rozpore s viacerými ekonomickými údajmi z posledného obdobia. Tie nenaznačujú, že by nemecká ekonomika mala v dohľadnej dobe zaznamenať obrat.



Napríklad Kielský inštitút pre svetovú ekonomiku IfW v stredu zhoršil svoju prognózu vývoja hospodárstva na tento aj budúci rok. Inštitút poukázal na slabú aktivitu v priemysle, krízu v stavebnej oblasti a klesajúce výdavky spotrebiteľov.



IfW najnovšie odhaduje, že nemecká ekonomika tento rok klesne o 0,5 %. V júni počítal s poklesom o 0,3 % a v marci očakával ešte rast o 0,5 %. V roku 2024 stále počíta s návratom k rastu, tempo rastu však bude miernejšie, než inštitút odhadoval v júni. Vtedy počítal na budúci rok s rastom o 1,5 %, teraz očakáva, že dosiahne 1,3 %.



Najväčšia európska ekonomika skĺzla do technickej recesie po tom, ako dva kvartály po sebe zaznamenala pokles, konkrétne vo 4. kvartáli 2022 a v 1. kvartáli 2023. V 2. štvrťroku síce už neklesla, avšak ani nezaznamenala rast.



"Nemecko cíti, že jeho pôvodný industriálny biznis model už nefunguje," povedal šéf IfW Moritz Schularick s tým, že vývoj ekonomiky ovplyvnili aj vyššie úrokové sadzby. Prezident Bundesbanky je však v súvislosti s vyhliadkami nemeckej ekonomiky optimista a nemecký ekonomický model za zastaraný nepovažuje. Ako povedal, v porovnaní s inými štátmi je Nemecko stále v dobrej pozícii, a to nie iba z pohľadu zamestnanosti a udržateľnosti dlhu.