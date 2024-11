J. Nagel: Trumpove clá by mohli Nemecko stáť 1 % HDP

Berlín 13. novembra (TASR) - Zavedenie nových ciel na tovary zo zahraničia, ktoré Američanom v prezidentských voľbách sľuboval ich neskorší víťaz Donald Trump, by Nemecko mohlo na hrubom domácom produkte (HDP) stáť približne 1 %. Povedal to pre týždenník Die Zeit prezident nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Blomberg.



"Ak sa nové clá uvedú do praxe, nie je vylúčené ani naše skĺznutie do negatívneho teritória," uviedol Nagel pre Die Zeit. Už teraz nemecká ekonomika čelí nulovému či iba veľmi slabému rastu. Šéf Bundesbanky povedal, že tento rok sa nepočíta so žiadnym hospodárskym rastom a odhady na rok 2025 naznačujú, že ekonomika by mohla rásť o menej než 1 %.



Nagel zároveň vyjadril obavy o nemecký trh práce. "Pracovné miesta, o ktoré prichádzame v priemysle, sa pravdepodobne nebudú dať nahradiť novými miestami v službách tak ľahko, ako to bolo v minulosti," povedal pre Die Zeit.



Čo sa týka krokov Európskej centrálnej banky (ECB) v oblasti úrokových sadzieb, podľa Nagela je to správne nastavený kurz. ECB znížila úrokové sadzby v tomto roku trikrát a trhy očakávajú, že takto bude pokračovať na každom z nasledujúcich zasadnutí minimálne do konca apríla.



Nagel však upozornil, že nie je potrebné preháňať. "Cenové tlaky sú stále výrazné, pričom prichádzajú najmä zo sektora služieb, kde sa zvyšujú mzdy," uviedol.