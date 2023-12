J. Nagel: Úrokové sadzby v eurozóne sú už zrejme na vrchole

Frankfurt nad Mohanom 16. decembra (TASR) - Úrokové sadzby v eurozóne sú už zrejme na vrchole. Zatiaľ je však stále predčasné, aby Európska centrálna banka (ECB) začala uvažovať o ich znižovaní, myslí si šéf nemeckej Bundesbank a člen rady guvernérov ECB Joachim Nagel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Nagel v rozhovore pre ZDF uviedol, že úrokové sadzby sa po desiatich zvýšeniach s veľkou pravdepodobnosťou dostali na vrchol, na ktorom nejaký čas zostanú. "Podľa môjho názoru je ešte príliš skoro uvažovať o tom, kedy by sme sadzby mohli znížiť."



Rada guvernérov vo štvrtok (14. 12.) ponechala úrokové sadzby nezmenené druhýkrát po sebe. Inflácia sa totiž v uplynulých mesiacoch spomalila viac, ako sa očakávalo. ECB však neočakáva, že sa inflácia vráti k dvojpercentnému cieľu skôr než v druhej polovici roka 2025. To podľa šéfky ECB Christine Lagardovej znamená, že banka si rozhodne nemôže dovoliť znížiť svoju ostražitosť.



O tom, ako sa budú úrokové sadzby vyvíjať počas budúceho roka, sa bude ECB rozhodovať na základe údajov prichádzajúcich z ekonomiky eurozóny, uviedol Nagel. Upozornil však na to, že v súčasnosti je "inflácia stále príliš vysoká".