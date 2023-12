J. Nagel varoval trhy pred očakávaniami znižovania úrokových sadzieb

Frankfurt nad Mohanom 20. decembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) musí s cieľom zmierňovania inflácie držať úrokové sadzby určitý čas na rekordných úrovniach a obchodníci, ktorí stavili na ich skoré zníženie, by mali byť opatrní. Uviedol to v stredu prezident nemeckej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Joachim Nagel. Informovala o tom agentúra Reuters.



Prezident Bundesbank je tak ďalším zo skupiny centrálnych bankárov, ktorí sa zamerali na stále častejšie sa objavujúce diskusie na trhu o tom, že ECB už čoskoro začne pôvodný kurz sprísňovania menovej politiky meniť. Niektorí odhadujú, že banka by mohla pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb v apríli, iní predpokladajú, že tak urobí už v marci.



"Je potrebné, aby úrokové sadzby najskôr zotrvali na terajšej úrovni, takže sa môže v plnej miere prejaviť vplyv menovej politiky na infláciu, konkrétne jej zmiernenie," povedal Nagel v rozhovore pre nemecký internetový portál T-Online. "Chcel by som každému, kto špekuluje nad rýchlou redukciou úrokových sadzieb, povedať, aby bol opatrný," dodal šéf Bundesbank. Zároveň však pripustil, že úrokové sadzby už s veľkou pravdepodobnosťou dosiahli svoj strop.