J. Nagel: Vojna v Iráne by nemala stlačiť nemeckú ekonomiku do recesie
V dôsledku vojny na Blízkom východe by nemecká vláda mala na budúci týždeň oznámiť zhoršenie vývoja ekonomiky oproti pôvodným prognózam.
Autor TASR
Washington 17. apríla (TASR) - Prudký rast cien ropy po vypuknutí vojny na Blízkom východe sa na vývoji nemeckej ekonomiky odrazí, avšak recesii by sa mala vyhnúť. Povedal to prezident nemeckej centrálnej banky Bundesbank Joachim Nagel. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Muselo by dôjsť k ešte dramatickejšiemu vývoju, aby nemecká ekonomika spadla do recesie,“ povedal Nagel na okraj jarného zasadnutia Medzinárodného menového fondu (MMF) vo Washingtone. Uznal však, že konflikt na Blízkom východe, ktorý vypukol po útoku USA a Izraela na Irán, brzdí rast nemeckého hospodárstva. To pritom malo do tohto roka podľa Nagela veľmi dobrý vstup.
V dôsledku vojny na Blízkom východe by nemecká vláda mala na budúci týždeň oznámiť zhoršenie vývoja ekonomiky oproti pôvodným prognózam. Agentúra Reuters zverejnila, že podľa nemenovaného zdroja vláda na budúci týždeň oznámi na rok 2026 o polovicu slabšie tempo rastu, než aké stanovila v pôvodnom odhade. Pôvodne predpokladala rast na úrovni 1 %, nová prognóza by však mala stanoviť rast o 0,5 %.
V prípade roka 2027 očakáva nemecký kabinet rast hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni 0,9 %. Pôvodne pritom vláda počítala s rastom o 1,3 %.
Zároveň očakáva zrýchlenie inflácie. Po minuloročnej úrovni 2,3 % by sa inflácia mala tento rok zrýchliť na 2,7 % a na budúci rok na 2,8 %. Nemecké ministerstvo hospodárstva zverejní aktualizované prognózy vývoja ekonomiky 22. apríla.
