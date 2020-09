J. Oravec: Vláda pomôže aj rodinnému podnikaniu

Bratislava 9. septembra (TASR) – Rodinné podnikanie patrí k pilierom hospodárstva a vláda prostredníctvom legislatívnych zmien plánuje pomôcť aj týmto podnikom. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR zriadilo pracovnú skupinu, ktorá sa téme rodinného podnikania venuje a už po jej prvom zasadnutí má rezort predstavu, ako vytvoriť pre rodinné podniky priaznivejšie podmienky. Povedal to v stredu počas diskusie na 1. medzinárodnom kongrese rodinných firiem štátny tajomník MH Ján Oravec.



"Reálne platí, že malé a stredné firmy, a teda aj firmy rodinné, sú základnou chrbticou slovenskej ekonomiky," povedal Oravec. Podľa štátneho tajomníka je na Slovensku v názore na podporu rodinného podnikania zhoda medzi všetkými politickými stranami. "Teraz už ide len o to, ako konkrétne to urobiť," dodal.



Oravec za najväčší problém podnikateľov označil dane a odvody. Odmietol porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia voči hrubému domácemu produktu. Podľa štátneho tajomníka žiadny podnikateľ neplatí ani dane, ani odvody z hrubého domáceho produktu, ale ráta ich zo svojich disponibilných príjmov. "Ak použijeme tento prepočet, tak slovenské daňové zaťaženie je jedno z najvyšších," povedal Oravec. Zníženie daňovo-odvodového zaťaženia chce MH presadiť do plánu reforiem.



Rezort hospodárstva okrem zníženia daňovo-odvodového zaťaženia a zlepšenia podnikateľského prostredia plánuje napríklad aj prispôsobenie podporných nástrojov pre podnikateľov špecifickým potrebám rodinných firiem. Pracovná skupina, v ktorej sú zástupcovia ministerstiev, Národnej rady SR a podnikateľských organizácií, na svojom prvom zasadnutí v júli najdlhšie riešila definíciu rodinných firiem. Jej špecifikácia by v budúcnosti uľahčila prijímanie novej legislatívy. Na programe rokovaní sú tiež legislatívne zmeny, ktoré by mali riešiť nastavenie podmienok pri prevode majetku fyzických osôb – podnikateľov na nástupníkov.



Podľa štúdie o rodinnom podnikaní na Slovensku z roku 2018, ktorú vydala Slovak Business Agency, sa stav rodinného podnikania na Slovensku príliš nelíši od priemeru ostatných krajín EÚ. Podiel rodinných firiem na celkovom počte spoločností prekračuje 70 % a rodinné firmy zároveň vytvárajú takmer polovicu pracovných miest. Viac ako dve tretiny rodinných firiem patrí medzi mikropodniky, 15 % sú malé podniky do 50 zamestnancov.