J. Oravec: Vláda schválením kilečka 2 vyslala pozitívny signál

Bratislava 2. februára (TASR) – Slovenská vláda schválením balíka na zlepšenie podnikateľského prostredia (kilečko 2) vyslala mimoriadne pozitívny signál. Príprava tohto balíka, ktorý obsahuje 198 opatrení, si vyžiadala spoluprácu s 12 zainteresovanými rezortmi a tiež s piatimi vládnymi agentúrami ako napríklad Slovenská obchodná inšpekcia či Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Po stredajšom rokovaní vlády na to upozornil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Ján Oravec.



O zaradení návrhov podnikateľov do kilečka 2 rokovalo MH s ostatnými rezortmi 15 mesiacov. Pôvodne rezort hospodárstva predstavil 469 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. "Po dlhom čase som veľmi rád, že vláda naše úsilie uznala a pripojili sa k nemu všetky ostatné subjekty, ktoré vládu tvoria, a spoločne posielame tento balík do parlamentu," povedal Oravec.



Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) spresnil, že pred zaradením tohto bodu do programu zasadnutia vlády spolu rokovali zástupcovia koaličných strán a predseda vlády Eduard Heger (OĽANO). Došlo k dohode, ktorá má širší záber ako zmeny v podnikateľskom prostredí. "Som rád, že k dohode došlo. Keď treba, vieme si sadnúť, keď treba, vieme nájsť konštruktívne riešenia," poznamenal Sulík, podľa ktorého je súčasťou tejto dohody aj menovanie štátnych tajomníkov na ministerstve spravodlivosti.