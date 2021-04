J. Powell: Americká ekonomika sa dostala do bodu obratu

Washington 12. apríla (TASR) - Americká ekonomika sa dostala do "bodu obratu" a očakáva sa, že hospodársky rast a tvorba nových pracovných miest zaznamenajú v najbližších mesiacoch zrýchlenie. Na druhej strane sú tu aj riziká, že počet infikovaných novým koronavírusom začne opäť prudko rásť, ak by sa ekonomika otvorila príliš prudko. Uviedol to prezident americkej centrálnej banky Jerome Powell.



V rozhovore pre televíznu stanicu CBS, ktorý bol odvysielaný v nedeľu (11. 4.), šéf Federálneho rezervného systému (Fed) dal opätovne najavo svoj optimizmus, čo sa týka vývoja ekonomiky, upozornil však, že pandémiu nového koronavírusu sa stále nepodarilo poraziť. "Riziká pretrvávajú. Tým najväčším je, že sa ekonomika otvorí príliš prudko, ľudia sa rýchlo vrátia k starým zvykom a my budeme svedkami ďalšieho výrazného zvýšenia počtu infikovaných," povedal Powell.



Zaočkovanie obyvateľstva by malo umožniť, aby pri ďalších prípadoch infekcie nedochádzalo k takému dramatickému priebehu choroby, keďže to znamená problém aj pre vývoj ekonomiky. Podľa Powella je však dôležité, aby ľudia naďalej dodržiavali doterajšie opatrenia, pretože "rýchlosť zotavovania ekonomiky bude závisieť aj od toho, do akej miery sa ochorenie COVID-19 podarí udržať pod kontrolou". Ako dodal, "bude rozumné, ak ľudia aj naďalej budú nosiť rúška a udržiavať sociálny dištanc".