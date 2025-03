J. Powell: Clá tlačia na zvýšenie inflačných očakávaní

Washington 19. marca (TASR) - Ekonomika USA je celkovo silná, aj keď sa objavujú signály zhoršenia nálady spotrebiteľov, uviedol šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell. Dodal, že ak ekonomika zostane silná, Fed môže ponechať sadzby na vyššej úrovni. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



"Najnovšie signály však naznačujú zmiernenie spotrebiteľských výdavkov po rýchlom raste v druhej polovici roka 2024," uviedol Powell na tlačovej konferencii po skončení dvojdňového zasadnutia menového výboru (FOMC).



FOMC ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 4,25 % až 4,50 %, kde sa nachádza od decembra. Trhy s takýmto rozhodnutím počítali.



Fed je podľa Powella spokojný s tým, že sadzby ponechá na zvýšenej úrovni, ak ekonomika zostane silná. "Ak ekonomika zostane silná a inflácia nebude udržateľne pokračovať v pohybe smerom k 2 %, môžeme dlhšie ponechať reštriktívne nastavenie menovej politiky." Ak by sa však trh práce neočakávane oslabil alebo ak by inflácia klesala rýchlejšie, než sa predpokladá, Fed môže menovú politiku primerane uvoľniť.



Powell sa tiež vyjadril k obchodnej politike prezidenta Donalda Trumpa. Fed podľa jeho slov považuje clá za tlak na zvýšenie inflačných očakávaní. Dodal, že nová administratíva realizuje významné zmeny v štyroch rôznych oblastiach, ktorými sú obchod, imigrácia, fiškálna politika a deregulácia. To, ako ovplyvnia ekonomiku, bude podľa neho rozhodujúce pre ďalšie smerovanie menovej politiky.