J. Powell: Ekonomika USA môže v 2. kvartáli klesnúť o vyše 30 %

Washington 18. mája (TASR) - Ekonomika USA môže v 2. kvartáli padnúť viac než o 30 %, uviedol to v televíznom rozhovore vysielanom v nedeľu (17. 5.) šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell. Nepočíta však s tým, že by sa najväčšia svetová ekonomika dostala do dlhodobej depresie ako počas veľkej hospodárskej krízy.



Powell priznal, že nezamestnanosť sa dostane na úrovne, na ktorých sa nachádzala v 30. rokoch minulého storočia, keď stúpla takmer na 25 %. Avšak povaha aktuálnej krízy, dynamika USA a sila ich finančného systému podľa neho pripravujú cestu pre výrazné zotavenie.



"Myslím si, že existuje isté pásmo očakávaní, ale tieto čísla sa zdajú správne, pokiaľ ide o to, aký bude vrchol," odpovedal Powell, či sa miera nezamestnanosti dostane na 20 % či 25 %. K perspektíve "druhej depresie" povedal, že podľa neho nie je pravdepodobná. Dodal, že medzi aktuálnou situáciou a veľkou hospodárskou krízou sú "fundamentálne rozdiely".



Powell v neodvysielanej časti rozhovoru podľa prepisu CBS povedal, že ekonomika USA môže pokojne klesnúť o 20 % aj 30 %. V 3. štvrťroku však očakáva zotavenie a návrat k rastu.



"Myslím si, že existuje veľká šanca, že rast v 3. kvartáli bude pozitívny. A tiež si myslím, že je rozumné počítať s rastom v druhej polovici roka," uviedol. Upozornil však, že oživenie nebude také razantné, aby sa ekonomika do konca roka vrátila na úroveň, na ktorej bola pred koronakrízou.



Medzi faktory, ktoré sú iné ako počas veľkej hospodárskej krízy, podľa neho patria stimulačné a záchranné opatrenia Fedu a Kongresu. Ďalším rozdielom je, že terajšiu krízu nevyvolalo spľasnutie bubliny cien aktív ani iné ekonomické fundamenty, ale samozmrazenie ekonomiky v snahe o zastavenie šírenia nového koronavírusu.



Reštriktívne opatrenia spôsobili, že počas uplynulých dvoch mesiacov požiadalo o podporu v nezamestnanosti 36,5 milióna Američanov. Miera nezamestnanosti stúpla na 14,7 % a pokračuje v raste.



"V tomto prípade vlády a centrálne banky po celom svete reagujú razantne a veľmi rýchlo" uviedol Powell. Dodal, že prepad síce bude veľmi prudký, ale mal by byť podstatne kratší než v 30. rokoch minulého storočia.



Atlantský Fed odhaduje, že doterajšie údaje z ekonomiky signalizujú v 2. kvartáli prepad HDP o 42 %.



Powell nechce špekulovať o tvare oživenia po skončení sa krízy, ale počíta s tým, že USA sa nakoniec dostanú tam, kde boli pred koronakrízou. Upozornil však tiež, že plné zotavenie bude zrejme možné až po objavení vakcíny proti novému koronavírusu.