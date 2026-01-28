< sekcia Ekonomika
J. Powell: Ekonomika USA vstúpila do nového roka v dobrej kondícii
Menový výbor (FOMC) ponechal v stredu kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 3,50 % až 3,75 % a po troch zníženiach sadzieb po sebe prerušil cyklus uvoľňovania.
Autor TASR
Washington 28. januára (TASR) – Ekonomika USA vstúpila do nového roka v dobrej kondícii, uviedol šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell po zasadnutí menového výboru. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
„Ekonomika USA rástla minulý rok solídnym tempom a do roku 2026 vstupuje v dobrej kondícii,“ uviedol Powell. „Hoci prírastky pracovných miest zostávajú nízke, miera nezamestnanosti vykazuje známky stabilizácie a inflácia zostáva mierne zvýšená.“
Powell zdôraznil, že budúce rozhodnutia Fedu nie sú vopred určené. „Menová politika nie je nastavená na pevne daný kurz,“ uviedol. „Rozhodnutia budeme prijímať postupne, na každom zasadnutí zvlášť.“
Fed je podľa Powella „v dobrej pozícii“ rozhodovať o ďalších úpravách sadzieb podľa toho, ako sa budú vyvíjať ekonomické ukazovatele. Centrálna banka zároveň vo svojom stanovisku zlepšila hodnotenie ekonomického rastu a naznačila vyváženejší pohľad na riziká medzi infláciou a trhom práce.
Powell uviedol, že podľa preferovaného ukazovateľa Fedu, ktorým je index cien výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), koncoročné údaje ukázali pokračujúcu infláciu v segmente tovarov, zatiaľ čo v službách sa tlak na ceny zmierňuje. Powell je presvedčený, že po tom, ako vyprchá vplyv ciel na ceny, inflácia bude pokračovať v spomaľovaní a v návrate k dvojpercentnému cieľu.
„Tieto zvýšené hodnoty odrážajú najmä infláciu v segmente tovarov, ktorú podporili clá. Naopak, zdá sa, že dezinflačný trend v sektore služieb pokračuje."
