J. Powell: Fed bude meniť menovú politiku len postupne a transparentne

Washington 25. marca (TASR) - Zmena menovej politiky americkej centrálnej banky (Fed) bude postupná a transparentná, povedal vo štvrtok jej šéf Jerome Powell.



Podľa Powella bude Fed meniť uvoľnené nastavenie menovej politiky, ktorá podporuje ekonomiku zasiahnutú koronakrízou, len "postupne s veľkou transparentnosťou" a až po tom, ako sa ekonomika plne zotaví. "Keď sa výrazne priblížime k našim cieľom, postupne budeme obmedzovať objem nákupov vládnych dlhopisov a cenných papierov krytých hypotékami. A potom v dlhodobom horizonte začneme testovať, či budeme môcť zvyšovať úrokové sadzby."



Powell v rozhovore pre National Public Radio uviedol, že rýchle očkovanie a historická fiškálna podpora zlepšili ekonomické vyhliadky USA. "Minimálne prvú dávku vakcíny už dostalo približne 85 miliónov Američanov. Denne sa aplikuje 2,5 milióna dávok vakcíny. A to nám umožní znovuotvorenie ekonomiky skôr, než sme očakávali."



"Objem fiškálnej podpory pre ekonomiku je historický a to povedie k vyššej ekonomickej aktivite a tvorbe pracovných miest. Myslím si, že veľké zásluhy treba priznať Kongresu," povedal.



Fed po poslednom zasadnutí menového výboru minulý týždeň zlepšil svoju prognózu rastu. Aktuálne počíta v tomto roku s expanziou ekonomiky na úrovni 6,5 %, čo by bolo najviac od roku 1983. V roku 2020 ekonomika USA klesla o 2,4 %.