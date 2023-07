J. Powell: Fed by v septembri opäť mohol prerušiť zvyšovanie sadzieb

Washington 26. júla (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) po júnovej pauze pokračovala v sprísňovaní menovej politiky. Jej kľúčová sadzba vzrástla na 22-ročné maximum. Podľa šéfa Fedu Jerome Powell sa tempo rastu spotrebiteľských cien síce mierne spomalilo, ale k jeho zníženiu na dvojpercentnú cieľovú úroveň je ešte dlhá cesta.



Powell na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia menového výboru (FOMC) uviedol, že Fed by mohol v septembri opäť prerušiť cyklus sprísňovania. Podľa Powella Fed na septembrovom zasadnutí zvýši sadzby, ak si to údaje vyžiadajú, ale je tiež možné, že centrálna banka bude držať stabilnú úroveň. Trhy prijali toto vyjadrenie pozitívne a akcie sa posilnili.



Powell inými slovami zopakoval to, čo bolo uvedené vo vyhlásení FOMC, teda, že menový výbor bude naďalej vyhodnocovať prichádzajúce informácie z ekonomiky a ich dôsledky pre menovú politiku.



"Pri rozhodovaní o tom, aké ďalšie sprísnenie menovej politiky by mohlo byť primerané, sa budeme naďalej orientovať na základe údajov," uviedol Powell. Dodal, že situácia na trhu práce zostáva veľmi napätá, keďže dopyt po pracovnej sile "podstatne prevyšuje ponuku dostupných pracovníkov". Trh práce však už nie je taký horúci ako vlani.



FOMC v stredu v súlade s očakávaniami zvýšil svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu do pásma 5,25 % až 5,50 %.



Fed od marca 2022, keď spustil cyklus sprísňovania, zvýšil úrokové sadzby už jedenásťkrát, pričom kľúčová sadzba za ten čas vzrástla celkovo o 5,25 percentuálneho bodu a dostala sa na najvyššiu úroveň od januára 2001.



Trh vo všeobecnosti počítal so zvýšením hlavnej sadzby a čakal predovšetkým na signály ďalšieho smerovania menovej politiky. Vyhlásenie po zasadnutí však ponúklo len neurčité vyjadrenie, že menový výbor bude naďalej vyhodnocovať dodatočné informácie z ekonomiky a ich dôsledky pre menovú politiku.



Powell priznal, že FOMC schválne neposkytol žiadne usmernenie týkajúce sa ďalšieho vývoja sadzieb. "Budeme postupovať od zasadnutia k zasadnutiu a pri každom zasadnutí si budeme klásť rovnaké otázky. Neurobili sme teda žiadne rozhodnutie týkajúce sa budúcich zasadnutí, vrátane tempa, akým budeme zvažovať zvyšovanie sadzieb."



Powell tiež uviedol, že Fed ešte nie je úplne presvedčený o trvalom poklese inflácie, aj keď posledné údaje ukazujú, že rast cien sa výrazne ochladil. Preto bude čakať na ďalší vývoj.



"Myslíme si, že ešte nejaký čas určite budeme musieť držať politiku na reštriktívnej úrovni a musíme byť pripravení na ďalšie zvýšenie, ak si budeme myslieť, že je to primerané," uviedol Powell a poukázal na to, že jadrová inflácia sa stále pohybuje nad 3 %.