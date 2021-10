J. Powell: Fed čoskoro začne obmedzovať nákupy dlhopisov

Washington 23. októbra (TASR) - Aj napriek riziku, že inflácia v USA zostane vysoká dlhší čas, by bolo v súčasnosti zvýšenie úrokových sadzieb "predčasné" a zrejme by spomalilo zotavovanie ekonomiky, uviedol v piatok (22. 10.) šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell.



Powell priznal, že problémy a nedostatky v rámci dodávateľských reťazcov, ktoré spôsobili prudký nárast cien, "zrejme budú trvať dlhšie, než sme pôvodne očakávali, zrejme výrazne do budúceho roka". Fed však podľa neho musí byť "trpezlivý".



Fed podľa Powella čoskoro začne obmedzovať masívne mesačné nákupy dlhopisov a úplne ich zastaví do polovice budúceho roka. Skutočné sprísnenie menovej politiky, ktoré by spomalilo tvorbu pracovných miest, by však bolo predčasné.



Trh očakáva, že Fed ohlási začiatok obmedzovania nákupov dlhopisov po novembrovom zasadnutí menového výboru (FOMC). Kľúčová úroková sadzba Fedu by mala zostať takmer na nule počas väčšiny budúceho roka, s jej prvým zvýšením sa počíta najskôr na konci 2022.



Inflácia v USA je viac než dvojnásobná v porovnaní s dvojpercentným cieľom Fedu. Podľa Powella je však nedostatok dodávok len dočasný a zmenší sa, keď sa zníži tlak na rast cien a miezd. Prisľúbil však, že Fed v prípade potreby prijme opatrenia na pribrzdenie inflácie.



Powellove slová, že Fed je na najlepšej ceste, aby začal ukončovať monetárne stimuly, mali v piatok negatívny vplyv predovšetkým na technologické akcie.