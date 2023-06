J. Powell: Fed do konca roka pravdepodobne dvakrát zvýši sadzby

Washington 28. júna (TASR) - Federálny rezervný systém (Fed) v USA do konca tohto roka pravdepodobne dvakrát zvýši svoje úrokové sadzby. Nie je vylúčené, že úroky posunie smerom nahor už na svojom najbližšom zasadnutí, naznačil v stredu šéf inštitúcie Jerome Powell. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"So zvyšovaním sadzieb sme prešli dlhú cestu", uviedol Powell na výročnom fóre Európskej centrálnej banky (ECB) v Sintre v Portugalsku. Fed začiatkom tohto mesiaca pozastavil zvyšovanie sadzieb, aby zhodnotil, ako sa sprísňovanie menovej politiky prejavuje v hospodárstve, poznamenal šéf Fedu. Možnosť, že sadzby sa budú zvyšovať na po sebe nasledujúcich zasadnutiach, by podľa svojich slov nevylúčil.



Fed od marca 2022 zdvihol svoju referenčnú úrokovú sadzbu o päť percentuálnych bodov z takmer nuly na 5,0 až 5,25 %. No aj napriek jeho agresívnym krokom zostala miera inflácie v USA v máji na úrovni 4,9 %, čo je vysoko nad dlhodobým dvojpercentným cieľom Fedu.



Fed, ktorý v USA plní úlohu centrálnej banky, tento mesiac svoje úrokové sadzby nezmenil po sérii desiatich zvýšení v rade v priebehu viac ako roka. Najbližšie zasadnutie Federálneho výboru pre operácie na voľnom trhu (FOMC), na ktorom sa bude rozhodovať o sadzbách, je naplánované na 25. a 26. júla.