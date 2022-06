J. Powell: Fed je pevne rozhodnutý znížiť infláciu

Washington 22. júna (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) je podľa jej šéfa Jeroma Powella pevne rozhodnutá znížiť infláciu. Vo svojom vystúpení pred bankovým výborom Senátu dodal, že Fed má na to prostriedky.



"My vo Fede chápeme, aké ťažkosti spôsobuje vysoká inflácia. Sme pevne rozhodnutí opäť znížiť infláciu a urýchlene konáme, aby sme to dosiahli," uviedol Powell. "Máme nástroje, ktoré potrebujeme, rovnako ako rozhodnosť potrebnú na obnovenie cenovej stability."



Podľa Powella je situácia v ekonomike USA vo všeobecnosti dobrá a poukázal na silný trh práce a pretrvávajúco vysoký dopyt. Priznal však, že inflácia je príliš vysoká a je potrebné ju dostať pod kontrolu.



Fed bude v najbližších mesiacoch čakať na presvedčivé dôkazy spomaľovania inflácie. "Predpokladáme, že pokračujúce zvyšovanie sadzieb bude primerané," uviedol Powell a dodal, že rýchlosť sprísňovania menovej politiky bude závisieť od údajov prichádzajúcich z ekonomiky.