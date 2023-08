J. Powell: Fed je pripravený opäť zvýšiť úrokové sadzby

Washington 25. augusta (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) je pripravená opäť zvýšiť úrokové sadzby a podržať ich na vyššej úrovni, ak to bude nevyhnutné, s cieľom dostať infláciu pod kontrolu. Povedal to v piatok prezident Fedu Jerome Powell. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a Reuters.



Powell na sympóziu centrálnych bankárov v americkom stredisku Jackson Hole uviedol, že vo Fede zatiaľ nedospeli k záveru, že kľúčová úroková sadzba je už dostatočne vysoko, aby zabezpečila návrat inflácie k inflačnému cieľu. Ten je stanovený na 2 %.



"Je povinnosťou Fedu dostať infláciu na úroveň inflačného cieľa a my to aj urobíme," povedal Powell. Uviedol, že za ostatný rok banka výrazne sprísnila menovú politiku, na druhej strane, aj keď inflácia išla zo svojich maxím nadol, čo vítajú, naďalej zostáva príliš vysoká.



"Sme preto pripravení, ak to bude potrebné, zvýšiť úrokové sadzby opäť a udržiavať menovú politiku na reštriktívnej úrovni dovtedy, dokiaľ si nebudeme istí, že inflácia trvale smeruje k nášmu cieľu," dodal šéf Fedu s tým, že nedávne ekonomické údaje vyvolali opätovné obavy. Poukázal tým na rast ekonomiky. Ako dodal, americká ekonomika pokračuje v raste nad trendom a ak bude takto pokračovať ďalej, mohlo by to znamenať ohrozenie pokroku v boji s infláciou, čo by si vyžiadalo ďalšie sprísnenie menovej politiky.