Powell: Fed má pri znižovaní inflácie pred sebou ešte dlhú cestu

Washington 20. septembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. Zároveň však signalizovala, že cyklus sprísňovania sa ešte neskončil a že úrokové sadzby zrejme budú v budúcom roku vyššie, než doteraz predpokladala. Podľa šéfa Fedu Jeroma Powella je totiž pred bankou ešte dlhá cesta, aby zabezpečila udržateľné znižovanie inflácie smerom k jej dvojpercentnému cieľu.



Powell na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia menového výboru (FOMC), uviedol, že Fed "veľmi pozorne sleduje" riziká, ktoré vysoká inflácia predstavuje pre jej mandát. Fed podľa neho ešte nie je úplne presvedčený, že inflácia je na správnej ceste.



"Chceme vidieť presvedčivé dôkazy, že sme naozaj dosiahli primeranú úroveň. Vidíme pokrok, čo vítame, ale potrebujeme vidieť ďalší pokrok, kým budeme ochotní dospieť k takémuto záveru," povedal Powell. "V rámci procesu udržateľného znižovania inflácie na úroveň 2 % však máme pred sebou ešte dlhú cestu."



Obnovenie cenovej stability je podľa Powella hlavnou prioritou centrálnej banky. Ak by sa jej to nepodarilo malo by to vážne dôsledky pre ekonomiku. "Najhoršie, čo môžeme urobiť, je, že neobnovím cenovú stabilitu." História totiž podľa neho jasne ukazuje, že v takom prípade sa inflácia vráti a neistota v ekonomika pretrvá dlhý čas, čo by malo negatívny vplyv na rast. Počas takéhoto obdobia by sa inflácia neustále vracala a Fed by musel opakovane sprísňovať menovú politiku.