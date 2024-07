J. Powell: Fed potrebuje viac dôkazov o zmierňovaní inflácie

Sintra 2. júla (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) potrebuje mať k dispozícii viac údajov, než sa rozhodne pristúpiť k redukcii úrokových sadzieb. Uviedol to v utorok prezident Fedu Jerome Powell reagujúc na najnovšie údaje o vývoji inflačných tlakov v americkej ekonomike. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Koncom júna americké ministerstvo obchodu oznámilo, že kľúčový ukazovateľ inflácie v USA, ktorý Fed preferuje, zaznamenal v máji mierny pokles. Spotrebiteľské ceny merané indexom výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) vzrástli v máji medziročne o 2,6 % po aprílovom raste o 2,7 %. Navyše, aj jadrový PCE, ktorý nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, zaznamenal v máji nižšiu hodnotu. Zatiaľ čo v apríli inflácia dosiahla 2,8 %, v máji to bolo 2,6 %. Inflácia je však stále nad inflačným cieľom Fedu stanoveným na 2 % a predstavitelia banky ju naďalej považujú za "zvýšenú".



Powell na konferencii v portugalskom meste Sintra v reakcii na zmiernenie inflácie uviedol, že vo Fede si chcú byť vývojom inflácie istejší. A keďže americká ekonomika je dostatočne silná, majú možnosť zobrať si na to ešte nejaký čas.



Fed po svojom ostatnom zasadnutí 11. a 12. júna ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni v pásme 5,25 % až 5,50 %. Zotrváva tak na takmer 23-ročnom maxime, na ktorom je od júla 2023. Trhy odhadujú, že k prvému zníženiu úrokových sadzieb pristúpi Fed na svojom zasadnutí v septembri, pričom predpokladajú, že ich zníži o štvrť percentuálneho bodu.



Či tak Fed urobí, alebo redukciu sadzieb oddiali, rozhodnú nasledujúce ekonomické dáta. Najbližšie by to mali byť údaje o vývoji na americkom pracovnom trhu za mesiac jún, ktoré ministerstvo práce oznámi v piatok 5. júla.