J. Powell: Amerika potrebuje viac pozitívnych dát na zníženie sadzieb

Washington 9. júla (TASR) - Inflácia "zotrváva nad inflačným cieľom" americkej centrálnej banky (Fed), v poslednom období sa však situácia v tejto oblasti zlepšila a prípadné ďalšie pozitívne údaje posilnia presvedčenie Fedu, že inflácia ide správnym smerom a poskytnú väčší dôvod na zníženie úrokových sadzieb. Povedal to v utorok počas vystúpenia na pôde Bankového výboru Senátu amerického Kongresu prezident Fedu Jerome Powell.



Po tom, ako na začiatku tohto roka bol pokrok v oblasti smerovania inflácie k inflačnému cieľu dosť slabý, najnovšie údaje o vývoji inflácie poukázali podľa Powella na zlepšenie situácie. "Ešte viac takýchto pozitívnych správ posilní naše presvedčenie, že inflácia udržateľne smeruje k 2-percentnému inflačnému cieľu Fedu," povedal šéf centrálnej banky. Údaje o vývoji spotrebiteľských cien za mesiac jún budú známe vo štvrtok 11. júla.



Powell zároveň dodal, že centrálna banka si uvedomuje riziká pre trh práce a ekonomiku, ak by úrokové sadzby zotrvávali na vysokej úrovni dlhší čas. Správa ministerstva práce z 5. júla ukázala, že v USA vzniklo v júni mimo poľnohospodárstva 206.000 nových pracovných miest. To je omnoho menej než v máji, navyše miera nezamestnanosti vzrástla z májových 4 % na 4,1 %.



Powell uviedol, že aj po zvýšení je nezamestnanosť "stále na nízkej úrovni," avšak "udržiavanie príliš prísnej menovej politiky príliš dlhý čas by mohlo výrazne oslabiť ekonomickú aktivitu a zamestnanosť". Jeho vyjadrenia pravdepodobne ešte viac podporia očakávania analytikov, že Fed po svojom zasadnutí 30. a 31. júla upraví vyjadrenia týkajúce sa menovej politiky tak, že minimálne "pootvorí dvere" k zníženiu úrokových sadzieb na septembrovom zasadnutí. Pravdepodobnosť takéhoto vývoja stanovili analytici najnovšie na 70 % pod podmienkou, že v najbližšom období nedôjde k nečakanému zrýchleniu inflácie.