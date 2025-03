J. Powell: Fed sa so zmenami sadzieb nemusí ponáhľať

New York 7. marca (TASR) - Šéf amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Jerome Powell v piatok poukázal na neistotu spojenú s hospodárskou politikou prezidenta Donalda Trumpa a jej účinkami, pričom zdôraznil, že centrálna banka sa nemusí ponáhľať s úpravou úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



"Pre ekonomiku a smerovanie menovej politiky bude dôležitý čistý účinok týchto politických zmien," povedal Powell na ekonomickom fóre v New Yorku. "Nemusíme sa ponáhľať a máme dobrú pozíciu na to, aby sme počkali na jasnejší obraz," dodal.



Vyjadrenia šéfa Fedu zazneli v čase, keď rýchle zmeny, ktoré priniesol Trumpov návrat do Bieleho domu, vyvolávajú pochybnosti o smerovaní americkej aj globálnej ekonomiky. Staronový prezident okrem iného zaviedol rozsiahle clá na hlavných obchodných partnerov USA Kanadu, Mexiko a Čínu. Tieto clá spôsobili otrasy na amerických akciových trhoch a časť ekonómov varuje, že prípade ich zachovania by mohli negatívne ovplyvniť dlhodobý hospodársky rast a zvýšiť infláciu. Ďalší zase očakávajú, že zníženie daní a uvoľnenie regulácií by mohli podporiť hospodárstvo.



Americká ekonomika zatiaľ zostáva v dobrej pozícii a rastie solídnym tempom, uviedol Powell a dodal, že pri posudzovaní nových informácií sa Fed zameriava na "oddelenie signálu od šumu, pretože výhľad sa vyvíja".