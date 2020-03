J. Powell: Fed videl riziko pre ekonomiku a rozhodol sa konať

Washington 3. marca (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) v utorok nečakane znížila úrokové sadzby o 50 bázických bodov. Jej šéf Jerome Powell toto mimoriadne uvoľnenie zdôvodnil tým, že koronavírus má reálny negatívny vplyv na vyhliadky ekonomiky.



Powell na tlačovej konferencii po rozhodnutí banky povedal, že Fed "videl riziko pre ekonomiku a rozhodol sa konať". Aký veľký a aký trvalý vplyv bude mať epidémia koronavírusu na ekonomiku USA je podľa neho "veľmi neisté". Menový výbor (FOMC) usúdil, že riziká ohrozujúce vyhliadky USA sa výrazne zmenili, a preto sa na podporu ekonomiky rozhodol uvoľniť menovú politiku, uviedol Powell.



Kľúčová sadzba po znížení klesla do pásma 1 % až 1,25 % z 1,50 % až 1,75 %. Je to prvé núdzové zníženie mimo plánovaného zasadnutia FOMC od decembra 2008, keď sa Fed k takémuto kroku odhodlal pre finančnú krízu.



Akciové trhy boli ráno newyorského času volatilné, najprv po rozhodnutí Fedu posilnili, ale počas Powellovej tlačovej konferencie prišli o svoje zisky a padli do negatívneho pásma. Hlavný americký index Dow Jones Industrial Average sa o 17.28 h SEČ nachádzal so stratou 476,43 bodu alebo 1,78 % na 26,226.89 bodu.



Fed minulý rok znížil kľúčovú sadzbu trikrát, celkovo o 75 bázických bodov. Trhy vo všeobecnosti počítali s tým, že Fed tento mesiac zníži kľúčový úrok o 50 bázických bodov, predpokladali však, že sa to stane až na pravidelnom zasadnutí FOMC, ktoré sa bude konať 17. až 18. marca. Ekonómovia Goldman Sachs už cez víkend predpovedali, že by sa to mohlo stať aj skôr.