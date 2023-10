J. Powell: Inflácia v USA je stále príliš vysoká

New York 20. októbra (TASR) - Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell uviedol, že inflácia v USA je stále príliš vysoká. Na jej zníženie zrejme bude potrebné spomalenie ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Powell uznal, že sa aktuálne objavujú signály ochladenia rastu cien, zdôraznil však, že Fed bude "odhodlaný" pri plnení svojho mandátu znížiť infláciu na cieľové 2 %.



Powell sa v očakávanom prejave v Ekonomickom klube v New Yorku vyhol prísľubom týkajúcim sa konkrétneho smerovania menovej politiky Fedu. Takisto nesignalizoval, či sa prikláňa k ďalšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb. Ocenil pokrok, ktorý sa Fedu podaril pri znižovaní inflácie, zdôraznil však, že centrálna banka musí zostať ostražitá a plniť svoje ciele.



"Inflácia je stále príliš vysoká a niekoľko mesiacov pozitívnych údajov je len začiatkom toho, aby sa nám podarilo získať dôveru, že inflácia sa udržateľne spomaľuje smerom k nášmu cieľu," uviedol Powell. "Zatiaľ nemôžeme povedať, dokedy sa bude inflácia znižovať, ani to, kde sa inflácia ustáli v nasledujúcich štvrťrokoch."



Výnosy 10-ročných dlhopisov americkej vlády po Powellovom prejave mierne klesli. Počas štvrtka (19. 10.) sa prvýkrát od júla 2007 dostali nad 5 %. Finančné trhy aktuálne nepočítajú s tým, že Fed do konca roka ešte zvýši sadzby.



Powell však ponechal otvorené dvere pre ďalšie sprísnenia menovej politiky. Sadzby podľa neho aktuálne nie sú príliš vysoké. "Zdá sa vám, že politika je teraz príliš prísna? Musím povedať, že nie." Dodal však, že "vyššie úrokové sadzby sú pre každého ťažké".