J. Powell: Na zotavenie ekonomiky USA musíme dostať vírus pod kontrolu

Washington 16. júna (TASR) - Americká ekonomika sa v plnej miere nezotaví dovtedy, dokiaľ si Američania nebudú istí, že epidémia nového koronavírusu je pod kontrolou. Vyhlásil to v utorok na pôde Kongresu šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell.



"Dokiaľ obyvatelia nebudú presvedčení, že choroba COVID-19 je pod kontrolou, zotavenie v plnom rozsahu je nepravdepodobné," povedal Powell na pôde Bankového výboru Senátu. Podľa neho Spojené štáty musia počítať s neistým a dlhým zotavovaním ekonomiky z pandémie nového koronavírusu.



Kongres doteraz uvoľnil na pomoc poškodeným firmám a domácnostiam takmer 3 bilióny USD (2,65 bilióna eur) a Fed oznámil viacero programov za bilióny dolárov na podporu hospodárstva. Powell zároveň v utorok zopakoval, že Fed využije všetky dostupné nástroje s cieľom pomôcť ekonomike zotaviť sa.



Napriek rozsiahlej priamej finančnej pomoci by podľa Powella mohol Kongres urobiť ešte viac. Už koncom minulého týždňa v pravidelnej polročnej správe Fed uviedol, že stav financií domácností aj firiem zostane v dôsledku koronakrízy "dlhodobo krehký".



V súčasnosti je v USA približne 20 miliónov nezamestnaných. Navyše, pandémia v krajine zabila viac než 115.000 ľudí, pričom v jednom aj druhom prípade sú najviac zasiahnuté menšiny.



Ak sa situáciu nepodarí zvrátiť, podľa Powella by pokračujúci pokles ekonomiky mohol ešte zvýšiť rozdiely v životnej úrovni medzi obyvateľmi USA, ktoré sa vďaka predchádzajúcemu dlhotrvajúcemu rastu darilo znižovať. Šéf Fedu vystúpi ešte v stredu (17. 6.) na pôde Výboru Snemovne reprezentantov pre finančné služby.



Predstavitelia Fedu odhadujú, že americká ekonomika klesne tento rok o 6,5 % a miera nezamestnanosti zostane na vyššej úrovni než pred koronakrízou ešte niekoľko rokov. Powell nedávno uviedol, že počíta s tým, že v dohľadnej budúcnosti budú bez práce milióny Američanov, najmä s nízkymi príjmami, ktorí budú mať problémy znovu sa vrátiť na pracovný trh.



(1 EUR = 1,1308 USD)