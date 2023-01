J. Powell: Nevyhnutou podmienkou boja s infláciou je nezávislosť Fedu

Štokholm 10. januára (TASR) - Pri boji s infláciou je životne dôležitá nezávislosť americkej centrálnej banky (Fed) od politického vplyvu, uviedol šéf Fedu Jerome Powell. Stabilizácia cien totiž vyžaduje ťažké rozhodnutia, ktoré môžu byť politicky nepopulárne. TASR o tom informuje na základe správ CNCB a Reuters.



"Cenová stabilita je základom zdravej ekonomiky a v priebehu času poskytuje občanom nesmierne výhody," uviedol Powell v prejave na podujatí organizovanom švédskou centrálnou bankou, ktorého témou bola nezávislosť centrálnych bánk.



"Avšak obnovenie cenovej stability, keď je inflácia vysoká, môže vyžadovať opatrenia, ktoré nie sú v krátkodobom horizonte populárne, keďže zvyšujeme úrokové sadzby, aby sme spomalili ekonomiku." Podľa Powella je to práve "absencia priamej politickej kontroly nad našimi rozhodnutiami", ktorá Fedu "umožňuje prijímať tieto nevyhnutné opatrenia bez ohľadu na krátkodobé politické faktory".



Powell tiež uviedol, že centrálna banka má len obmedzenú úlohu pri boji s klimatickou zmenou, čo požadujú niektorí ekologickí aktivisti. Nie je to totiž súčasťou mandátu Fedu.



"Bol by nevhodné, aby sme bez explicitnej legislatívy Kongresu využívali nástroje menovej politiky alebo dohľadu na podporu zelenej ekonomiky alebo na dosiahnutie iných klimatických cieľov," uviedol Powell. "Nie sme a nebudeme tvorcami klimatickej politiky."