J. Powell: Po koronakríze sa ekonomika výrazne oživí

Washington 11. apríla (TASR) - Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell očakáva po tom, ako sa šírenie nového koronavírusu dostane pod kontrolu, robustné oživenie ekonomiky, a to aj napriek škodám, ktoré spôsobila pandémia.



Powell vo štvrtok (9. 4.) v on-line prejave povedal, že Fed bude naďalej robiť všetko potrebné, aby pomohol ekonomike v ťažkých časoch. "Keď sa epidémia tohto vírusu dostane pod kontrolu, firmy budú pokračovať v podnikaní a ľudia sa vrátia do práce," uviedol Powell. Podľa neho existuje dostatok dôvodov očakávať, že oživovanie ekonomiky bude robustné.



Powell pripomenul, že ekonomika bola pred vypuknutím pandémie v dobrej kondícii, čo je tiež pozitívnym faktorom, ktorý podporí zotavovanie. "Medzitým využívame naše nástroje, aby sme pomohli vybudovať most medzi solídnymi ekonomickými fundamentmi, s ktorými sme vstúpili do tejto krízy, a znovu získanou ekonomickou silou," doplnil.



Fed vo štvrtok ohlásil ďalšie monetárne stimuly na zmiernenie následkov pandémie nového koronavírusu v hodnote 2,3 bilióna USD (2,1 bilióna eur). Fed uviedol, že tieto financie sú určené na pomoc domácnostiam, zamestnávateľom, ale aj na podporu štátu a lokálnych vlád, aby mohli poskytovať služby kriticky dôležité počas pandémie.



Powell upozornil, že centrálna banka poskytuje len úvery. "Fed nemá oprávnenie poskytovať peniaze konkrétnym prijímateľom. Fed môže poskytovať len zabezpečené úvery solventným entitám, pričom sa očakáva, že tieto úvery budú plne splatené," vysvetlil. Dodal, že v aktuálnej situácii mnohí dlžníci budú profitovať z programov Fedu rovnako ako celá ekonomika. "Sú však aj entity rôzneho druhu, ktoré potrebujú priamu fiškálnu podporu skôr než úver, ktorý by nemohli splatiť," dodal.