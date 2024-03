J. Powell zopakoval, že zníženie sadzieb očakáva neskôr v tomto roku

Washington 6. marca (TASR) - Federálny rezervný systém (Fed) v Spojených štátoch naďalej očakáva zníženie svojej základnej úrokovej sadzby neskôr v tomto roku. Uviedol to v stredu šéf inštitúcie Jerome Powell, pričom upozornil, že pokračujúci pokrok v boji proti inflácii stále nie je zaručený. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Ak sa ekonomika bude vyvíjať celkovo podľa očakávaní, bude pravdepodobne vhodné začať v určitom okamihu tohto roka zmierňovať reštriktívnu politiku," uviedol Powell na pôde Výboru pre finančné služby Snemovne reprezentantov. "Hospodársky výhľad je však neistý a pokračujúci pokrok smerom k nášmu 2-percentnému inflačnému cieľu nie je zaručený," dodal.



Powell zotrval pri formuláciách, ktoré Fed používa vo vzťahu k načasovaniu možného začiatku znižovania sadzieb v závislosti od stavu ekonomiky. Inflácia sa od dosiahnutia 40-ročného maxima v roku 2022 "výrazne zmiernila", existujú však riziká, že predčasné zníženie sadzieb by mohlo viesť k jej opätovnému zrýchleniu, ako aj riziká, že príliš dlhé udržiavanie reštriktívnej menovej politiky by mohlo poškodiť hospodársku expanziu, vysvetlil šéf Fedu.



Fed, ktorý v USA vykonáva funkciu centrálnej banky, drží svoju základnú úrokovú sadzbu od júla minulého roka v pásme 5,25 % až 5,5 %, čo je najvyššia úroveň za viac ako 20 rokov. Tvorcovia menovej politiky stále potrebujú "väčšiu dôveru" v pokračujúci pokles inflácie, kým budú môcť rozhodnúť o znížení sadzieb, uzavrel Powell.