J. Powell: Zotavovanie ekonomiky USA bude podľa všetkého náročné

Washington 19. júna (TASR) - Zotavovanie americkej ekonomiky z pandémie nového koronavírusu bude podľa všetkého náročné a rýchle riešenia neexistujú. Povedal to v piatok šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell.



"Dostaneme sa z toho, vyžaduje si to však čas a tvrdú prácu. Je potrebné počítať s tým, že pred nami je náročná cesta," povedal Powell na začiatku videokoferencie s predstaviteľmi mesta Youngstown v Ohiu o pracovnom trhu v súčasnom období.



"(Choroba) si vyžiadala veľa životov, mnohí prišli o živobytie a navyše, pred nami je veľká neistota," dodal Powell.



Nepriamo tým potvrdil svoje vyjadrenia zo začiatku tohto týždňa, ktoré mal na pôde Kongresu. Ako vtedy povedal, Spojené štáty musia počítať s neistým a dlhým zotavovaním ekonomiky, napriek najnovším optimistickým údajom o vývoji na pracovnom trhu a v oblasti spotrebiteľských výdavkov. Zároveň upozornil, že s plným zotavením ekonomiky je možné počítať iba vtedy, ak si Američania budú istí, že epidémia nového koronavírusu je pod kontrolou.



Podobne ako Powell sa v priebehu dňa vyjadril aj šéf bostonského Fedu Eric Rosengren. Podľa neho pokračujúce šírenie nového koronavírusu by mohlo zbrzdiť zotavovanie americkej ekonomiky z pandémie a je možné, že hospodárstvo bude potrebovať ďalšiu fiškálnu a menovú podporu.