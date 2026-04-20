J. Ráž a M. Šutaj Eštok rokovali o bezpečnosti
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) rokoval s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) v rámci bezpečnosti cestnej premávky aj o možnom plošnom zákaze tranzitu kamiónov napríklad nad 12 ton na cestách druhej a tretej triedy na celom Slovensku. „Prišli sme k záveru, že asi je jednoduchšie, efektívnejšie pre podmienky SR pristupovať k tomu individuálne. Povedali sme si, ktorých úsekov sa to bude týkať,“ povedal Ráž. Témami rokovania boli aj dočasné vyradenie vozidiel z evidencie, zákaz predbiehania kamiónov na diaľniciach či podmienky pre taxi služby.
Pokiaľ ide o dočasné vyraďovanie áut z evidencie, ministerstvo dopravy vytvorilo manuál, ako sa to dá urobiť. Na stránke ministerstva a Jednotného informačného systému v cestnej doprave podľa ministra dopravy pribudne táto možnosť. „Vyradenie potom prebieha cez slovensko.sk,“ uviedol Ráž.
S ministrom vnútra sa podľa neho dohodli, aby sa celoslovensky už nevyžadovalo odovzdávanie evidenčných čísel vozidiel. „Môžete si dočasne vyradiť vozidlo z evidencie. Nemusíte nikam odnášať evidenčné číslo vozidla. Nemusíte mať ani STK, žiadna pokuta vám nepríde, ani nemusíte platiť povinné zmluvné poistenie,“ ubezpečil vodičov minister dopravy. Ak podľa neho budú chcieť neskôr opäť jazdiť, budú sa musieť znova registrovať, pričom na technickú kontrolu budú mať sedem dní a povinné bude aj zmluvné poistenie.
Ráž predpokladá, že súčasný zákaz predbiehania kamiónov na diaľniciach nebude v parlamente plošne zrušený. „Na ministerstve dopravy budeme ďalej viesť evidenciu úsekov, ktoré budeme považovať za rizikové. Rozmýšľať budeme aj o pridaní zákazu predbiehania (vozidiel) nad 3,5 tony,“ povedal Ráž s tým, že o tom ešte budú diskutovať.
