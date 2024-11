J. Ráž: D1 na Ukrajinu by mohla byť zaradená k výdavkom na obranu

Bratislava 13. novembra (TASR) - Projekt dobudovania diaľnice D1 po Ukrajinu by mohol byť zaradený medzi výdavky na obranu a bezpečnosť. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) v tejto veci intenzívne diskutujú s Ministerstvom obrany SR. Ráž to uviedol v stredu po rokovaní vlády.



"V prípade D1 na Zemplín alebo teda na Ukrajinu prebieha intenzívna diskusia s ministerstvom obrany, ktoré nám prisľúbilo, že zaradí túto investíciu medzi výdavky na obranu a bezpečnosť," uviedol Ráž. Doplnil, že z týchto zdrojov by vedeli pokryť projektovú prípravu.



Pripomenul, že hľadajú aj ďalšie možnosti financovania dopravných investícií, jednou z nich je napríklad aj nástroj na prepájanie Európy (CEF). Z tohto fondu má rezort dopravy podľa Ráža už pridelené prostriedky na projektovú prípravu R4.



Vláda v stredu schválila dobudovanie D1 od Bidoviec po Ukrajinu i vybudovanie úseku R4 Poľsko - Lipníky ako strategické investície. "Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (Juraj Droba, pozn. red.) má ambíciu predložiť cez naše ministerstvo aj svoj obchvat pod Karpatami za strategickú investíciu," doplnil Ráž s tým, že v rámci TEN-T koridorov a diaľničnej siete ide o posledné projekty navrhnuté za strategické investície.