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J. Ráž: Hlavná stanica potrebuje i rekonštrukciu koľajiska a nástupíšť
Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Miroslav Garaj informoval, že hlavná stanica je z hľadiska prevádzky končiacou a východziou stanicou pre vlaky zo štyroch smerov.
Autor TASR
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Bratislava 23. júna (TASR) - Hlavná stanica v Bratislave bude okrem budovy v budúcnosti potrebovať aj veľkú rekonštrukciu koľajiska a nástupíšť. Aby sa to mohlo začať, pravdepodobne bude treba urobiť tzv. Filiálku. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý zároveň kandiduje na primátora Bratislavy, už na tom pracujú.
„Technicky je mimoriadne náročné robiť rekonštrukciu za chodu tejto stanice. Bude treba výrazne obmedziť to, čo sa tu dnes deje, a to bude možné len tak, aby sme niekde spravili dočasne centrálnu stanicu Bratislavy. Náš návrh je urobiť to tam,“ povedal Ráž.
Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Miroslav Garaj informoval, že hlavná stanica je z hľadiska prevádzky končiacou a východziou stanicou pre vlaky zo štyroch smerov. „Pokiaľ máme zmodernizovať nástupištia, zhlavia a výhybky koľajiska za plnej prevádzky, všetky končiace a východzie vlaky tu určite v takom počte nebudú môcť končiť a začínať,“ upozornil.
Na to, aby mohla byť vôbec zabezpečená dopravná obslužnosť Bratislavy, je podľa generálneho riaditeľa ŽSR potrebné nájsť koncový a východzí bod, kde vlaky minimálne v individuálnej doprave budú končiť a začínať. Filiálka je na to takmer ideálnym dopravným bodom.
„Pokiaľ sa má s hlavnou stanicou urobiť niečo aj v kontexte VRT (plánovanej vysokorýchlostnej trate), prvá pôjde (budúca) stanica Stupava, potom stanica Filiálka alebo paralelne ako bude končiť Stupava, môže ísť Filiálka. A ako tretia v poradí bude hlavná stanica, pokiaľ bude vytvorené zázemie pre končiace a východzie vlaky,“ vysvetlil Garaj.
V súvislosti s Filiálkou sa podľa ministra dopravy uvažuje o koncesii formou PPP projektu. „My poskytneme územie Filiálky, budeme za to chcieť, aby ste vybudovali koľaje do polozapustenej roviny,“ priblížil Ráž. Budúci koncesionár by si nad tým mohol postaviť bytovky a obchody. Išlo by podľa neho o podobný model ako v prípade bratislavskej autobusovej stanice, ktorá je súčasťou obchodného centra.
„Technicky je mimoriadne náročné robiť rekonštrukciu za chodu tejto stanice. Bude treba výrazne obmedziť to, čo sa tu dnes deje, a to bude možné len tak, aby sme niekde spravili dočasne centrálnu stanicu Bratislavy. Náš návrh je urobiť to tam,“ povedal Ráž.
Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Miroslav Garaj informoval, že hlavná stanica je z hľadiska prevádzky končiacou a východziou stanicou pre vlaky zo štyroch smerov. „Pokiaľ máme zmodernizovať nástupištia, zhlavia a výhybky koľajiska za plnej prevádzky, všetky končiace a východzie vlaky tu určite v takom počte nebudú môcť končiť a začínať,“ upozornil.
Na to, aby mohla byť vôbec zabezpečená dopravná obslužnosť Bratislavy, je podľa generálneho riaditeľa ŽSR potrebné nájsť koncový a východzí bod, kde vlaky minimálne v individuálnej doprave budú končiť a začínať. Filiálka je na to takmer ideálnym dopravným bodom.
„Pokiaľ sa má s hlavnou stanicou urobiť niečo aj v kontexte VRT (plánovanej vysokorýchlostnej trate), prvá pôjde (budúca) stanica Stupava, potom stanica Filiálka alebo paralelne ako bude končiť Stupava, môže ísť Filiálka. A ako tretia v poradí bude hlavná stanica, pokiaľ bude vytvorené zázemie pre končiace a východzie vlaky,“ vysvetlil Garaj.
V súvislosti s Filiálkou sa podľa ministra dopravy uvažuje o koncesii formou PPP projektu. „My poskytneme územie Filiálky, budeme za to chcieť, aby ste vybudovali koľaje do polozapustenej roviny,“ priblížil Ráž. Budúci koncesionár by si nad tým mohol postaviť bytovky a obchody. Išlo by podľa neho o podobný model ako v prípade bratislavskej autobusovej stanice, ktorá je súčasťou obchodného centra.