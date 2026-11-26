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J. Ráž: Letecká linka Bratislava - Košice prepravila 220.000 ľudí
Počet letov na linke Bratislava - Košice vzrástol z pôvodných deväť na súčasných 14 týždenne, čiže dvakrát denne ráno a večer.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Pravidelná vnútroštátna letecká linka medzi Bratislavou a Košicami za prvý rok prevádzky prepravila 220.000 cestujúcich. Záujem o ňu je približne o 80 percent vyšší oproti pôvodným predpokladom. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) o tom informoval na sociálnej sieti v pravidelnej relácii ministerstva dopravy Krížom krážom s Jožom Rážom.
„To je možno najväčšie prekvapenie, že reálne sú lietadlá od prvého dňa prakticky dodnes úplne vypredané,“ povedal minister. Spojenie zabezpečuje s podporou štátu vo verejnom záujme letecký dopravca Wizz Air od 21. novembra 2025, pričom týždeň predtým zriadil na bratislavskom letisku svoju základňu.
Počet letov na linke Bratislava - Košice vzrástol z pôvodných deväť na súčasných 14 týždenne, čiže dvakrát denne ráno a večer. Prípadné ďalšie rozšírenie frekvencie letov je podľa Ráža otázka na dopravcu. „Mali sme v tendri nejaké základné podmienky a zvyšok je samozrejme na ňom. Ak mu to bude dávať ekonomický zmysel, tak určite o tom bude uvažovať,“ uviedol.
Bez tejto linky by podľa ministra bratislavské letisko nezažívalo taký rozmach, aký zažíva. Linka je medzi troma najvyťaženejšími na letisku v hlavnom meste. „Práve táto linka spôsobila, že Wizz Air tu založil bázu. Pridal sem obrovské množstvo ďalších letov, ktoré sa uchytili,“ poznamenal Ráž s tým, že to prináša do Bratislavy aj Košíc veľa nových turistov aj peniaze.
Minister predpokladá, že linka Bratislava - Košice bude pokračovať aj po roku 2028, dokedy je zmluvne zabezpečená podpora štátu. „Keby to bolo na mne, určite by som urobil všetko za zachovanie. Myslím si, že aj po tomto dátume sa určite bude lietať medzi Bratislavou a Košicami, a to aj bez ohľadu na to, či to bude dotované štátom. Linka je jednoznačne životaschopná aj sama o sebe,“ uviedol. Investícia, ktorá bola relatívne malá, sa podľa ministra vyplatila a niekoľkokrát vrátila.
Ráž potvrdil, že spojenie výrazne uľahčilo aj presuny na dôležité rokovania alebo na stavby na východe. Navyše to má podľa neho aj výrazný ekonomický efekt, lebo letenky sú oveľa lacnejšie, ako keby museli platiť hotel pre celý tím alebo cestovné náhrady. Za ďalšiu výzvu označil obnovenie leteckej linky Bratislava - Praha.
„To je možno najväčšie prekvapenie, že reálne sú lietadlá od prvého dňa prakticky dodnes úplne vypredané,“ povedal minister. Spojenie zabezpečuje s podporou štátu vo verejnom záujme letecký dopravca Wizz Air od 21. novembra 2025, pričom týždeň predtým zriadil na bratislavskom letisku svoju základňu.
Počet letov na linke Bratislava - Košice vzrástol z pôvodných deväť na súčasných 14 týždenne, čiže dvakrát denne ráno a večer. Prípadné ďalšie rozšírenie frekvencie letov je podľa Ráža otázka na dopravcu. „Mali sme v tendri nejaké základné podmienky a zvyšok je samozrejme na ňom. Ak mu to bude dávať ekonomický zmysel, tak určite o tom bude uvažovať,“ uviedol.
Bez tejto linky by podľa ministra bratislavské letisko nezažívalo taký rozmach, aký zažíva. Linka je medzi troma najvyťaženejšími na letisku v hlavnom meste. „Práve táto linka spôsobila, že Wizz Air tu založil bázu. Pridal sem obrovské množstvo ďalších letov, ktoré sa uchytili,“ poznamenal Ráž s tým, že to prináša do Bratislavy aj Košíc veľa nových turistov aj peniaze.
Minister predpokladá, že linka Bratislava - Košice bude pokračovať aj po roku 2028, dokedy je zmluvne zabezpečená podpora štátu. „Keby to bolo na mne, určite by som urobil všetko za zachovanie. Myslím si, že aj po tomto dátume sa určite bude lietať medzi Bratislavou a Košicami, a to aj bez ohľadu na to, či to bude dotované štátom. Linka je jednoznačne životaschopná aj sama o sebe,“ uviedol. Investícia, ktorá bola relatívne malá, sa podľa ministra vyplatila a niekoľkokrát vrátila.
Ráž potvrdil, že spojenie výrazne uľahčilo aj presuny na dôležité rokovania alebo na stavby na východe. Navyše to má podľa neho aj výrazný ekonomický efekt, lebo letenky sú oveľa lacnejšie, ako keby museli platiť hotel pre celý tím alebo cestovné náhrady. Za ďalšiu výzvu označil obnovenie leteckej linky Bratislava - Praha.