J. Ráž: NDS začína s opravami na ďalších deviatich diaľničných mostoch

Bratislava 28. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NSD) od začiatku roka začala s rekonštrukciou siedmich diaľničných mostov, s opravami pokračuje od apríla 2025 aj na ďalších deviatich mostoch. Vlani sa spoločnosti podarilo opraviť 32 diaľničných mostov, pričom sedem z nich prešlo komplexnou opravou. V pondelok to na tlačovej konferencii povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) spolu s generálnym riaditeľom NDS Filipom Macháčkom.



„Opravy od začiatku tohto roka prebiehali alebo sa aktuálne realizujú na strategických mostoch naprieč celým Slovenskom. Sedem z nich sa nachádza na západnom Slovensku, sedem v lokalite stredného Slovenska a dva na východe,“ uviedol Ráž s tým, že opravy diaľničných mostov budú stáť tento rok okolo štyroch miliónov eur.



V súčasnosti prebiehajú opravy na moste v križovatke Haniska v Prešove, ktoré potrvajú necelé dva týždne. Diaľničiari na tomto úseku vymenia zábradlie a prebehne aj sanácia ríms. Mostné závery, ktoré sú kľúčovou súčasťou mostných objektov, sa budú opravovať jeden mesiac na moste na ceste I/16 nad železničnou traťou v Košiciach. Výmena dvoch mostných záverov sa realizuje aj na D1 na vetve v križovatke Beluša nad potokom Slaná voda. Tieto práce potrvajú niekoľko týždňov.



Posledný aprílový víkend (26. až 27. 4.) diaľničiari začali aj s opravami odvodňovacieho systému na moste Podtureň. Most sa nachádza na diaľnici D1 za Liptovským Mikulášom v smere na Poprad. Oprava odvodňovacieho systému na moste potrvá necelé tri mesiace. Od 28. apríla 2025 sa začalo tiež s výmenou štyroch mostných záverov na dvoch mostoch na ceste I/11A pri Oščadnici, ktorá potrvá necelé dva mesiace. V rovnakom čase začali aj práce na dvoch mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová - Važec. Konkrétne ide o most Hybica, kde sa bude obnovovať zábradlie a most Nad potokom, na ktorom sa budú vymieňať zvodidlá.



Od 3. mája bude NDS pokračovať v opravách na mostných záveroch na moste na D1 pri Vodnej nádrži Prejta - Horná, na úseku medzi Dubnicou nad Váhom a Ilavou. Obmedzenia na tomto úseku potrvajú mesiac. „Opravné práce na mostných objektoch zásadným spôsobom prispievajú k väčšiemu komfortu motoristov, plynulejšej a bezpečnejšej doprave na danom úseku,“ doplnil Macháček. Zároveň dodal, že tento rok plánuje NDS rozbehnúť aj komplexné opravy napríklad na moste na D2 pri Sekuliach, na ťahu R1 pri Hronskej Breznici, na moste v Budči a v križovatke Kováčová či pri Ludvikovom dvore.



„Národná diaľničná spoločnosť má v správe 874 mostov v celkovej dĺžke skoro 120 km, tieto mosty sú pravidelne monitorované hlavnými technickými prehliadkami. Minulý rok sa takýchto prehliadok uskutočnilo 200. Práve aj vďaka tomu, že kolegovia sa venujú pravidelným prehliadkam našich mostov, tak dokážeme ich udržať v stave, že naše mosty sú vo veľkej väčšine v technicky dobrom stave,“ uzavrel Macháček.