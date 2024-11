J. Ráž: Nový stavebný zákon významne zníži administratívnu záťaž

Bratislava 6. novembra (TASR) - Nový stavebný zákon, ktorého návrh v stredu schválila vláda, významne zníži administratívnu záťaž a zjednoduší proces povoľovania stavieb. V novej legislatíve z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR sa zavádza nová definícia drobných stavieb a rozširuje sa okruh jednoduchých stavieb. Zavedie sa tiež systém jedného správneho konania a určia sa jednoznačné lehoty na konanie stavebného úradu. V stredu to na tlačovej konferencii uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



"Zákon v prvom rade významne znižuje administratívnu záťaž pre občanov, stavebníkov, podnikateľov, developerov, štát a stavebné úrady. Zjednodušuje celý proces povoľovania a realizácie stavieb, od návrhu stavebného zámeru po kolaudáciu. Zabezpečuje podmienky pre naplnenie základných požiadaviek na stavby počas celého ich životného cyklu. Zavádza postupnú realizovateľnú centralizáciu, elektronizáciu, digitalizáciu a profesionalizáciu stavebnej agendy," priblížil minister.



Ráž pripomenul, že v novom stavebnom zákone sa zavádza nová definícia drobných stavieb a stavebných úprav. Drobné stavby ako letné kuchyne, kôlne či garáže alebo prístrešky pre autá so zastavanou plochou do 50 m2, bazény do 25 m2 či napríklad fotovoltické zariadenia s výkonom do 100 kW nebude treba ohlasovať, pokiaľ nebudú na verejných priestranstvách či do dvoch metrov od susedného pozemku. Rozšíri sa aj okruh jednoduchých stavieb.



V novom zákone sa určia oprávnenia, povinnosti a zodpovednosti subjektov vo výstavbe. "Toto je veľmi významné, keďže viacerí z podnikateľov, developerov, ale aj bežných občanov zažili, keď sa následne museli doťahovať s projektantmi a stavebníkmi o to, že kto kde urobil chybu," spresnil Ráž.



Návrh stavebného zákona v stredu schválila vláda, prejsť musí ešte parlamentom. Ráž priblížil, že v pripomienkovom konaní bolo k návrhu zákona vznesených vyše 2000 pripomienok, rezort sa podľa ministra so všetkými vysporiadal a akceptovaných nebolo približne 37 pripomienok. "Tento zákon je jeden veľký konsenzus všetkých zúčastnených subjektov," povedal Ráž s tým, že finálnu verziu zákona musí ešte schváliť parlament, ktorý bude o návrhu stavebného zákona rokovať v riadnom legislatívnom konaní.



Nový zákon by mal nadobudnúť účinnosť od 1. apríla 2025. Zruší sa ním v súčasnosti platný stavebný zákon a začnú platiť aj nové zberné zákony, ktoré ešte rezort dopravy musí predložiť na rokovanie vlády a do parlamentu.