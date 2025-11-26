< sekcia Ekonomika
VIDEO: J. Ráž: Práce na obchvate Prešova pokračujú podľa harmonogramu
Zatiaľ podľa ministra platí platný harmonogram tak, ako bol podpísaný.
Autor TASR
Vyšný Orlík 26. novembra (TASR) - Práce na výstavbe druhej etapy severného obchvatu mesta Prešov pokračujú podľa harmonogramu. Na tlačovej konferencii po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v obci Vyšný Orlík (okres Svidník) to uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Pripustil však, že pre komplikovanú geológiu dôjde možno k zmenám v harmonograme.
„Boli sme sa pozrieť na druhej etape obchvatu Prešova, konkrétne v tuneli Okruhliak. Boli tam dva vážne problémy, 140-metrová tektonická trhlina a z druhej strany bol zosuv. Z východného portálu máme viac než 1000 metrov vyhĺbený tunel. Každý deň sú tam odstrely, to znamená, ide to teraz celkom dobre. Boli tam nejaké mäkké, veľmi ťažké časti podložia, ktoré dokonca spôsobili v určitom mieste zrútenie primárneho ostenia, toto je dnes vyriešené, z druhej strany je zosuv vyriešený. Zo západnej strany máme vyhĺbených zatiaľ len 100 metrov v každej rúre, ale ide to hĺbenie z oboch strán momentálne, čiže všetko je absolútne v poriadku,“ povedal Ráž s tým, že napriek veľmi zlému počasiu bolo ráno na stavbe podľa stavebného dozoru približne 250 ľudí.
Zatiaľ podľa ministra platí platný harmonogram tak, ako bol podpísaný. „Je možné však, že dôjde práve z dôvodu komplikovanej geológie možno k nejakým zmenám, pretože už tie prvé odstránenia niečo trvali,“ skonštatoval Ráž.
Trasa rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa nadväzuje na dokončenú I. etapu. Vedie údolím potoka Dzikov, prechádza cez budúci tunel Okruhliak. Jeho východný portál sa nachádza v údolí nad mestskou časťou Surdok. Ďalej cesta R4 križuje cestu I/18 a na konci je trasa napojená na križovatku v obci Kapušany.
