J. Ráž: Pracuje sa na bezplatnej obchádzke mosta Brodské-Lanžhot po D2

Bratislava/Brodské 19. februára (TASR) - Umožnenie bezplatnej obchádzky uzavretého mosta Brodské - Lanžhot po časti diaľnice D2 je otázkou niekoľkých mesiacov. Oslobodenie dotknutého úseku diaľnice od platenia diaľničnej známky si totiž vyžiada aj stavebné úpravy. Vyplýva to z informácií, ktoré po stredajšom rokovaní vlády poskytol médiám minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Uzavretý most na hranici s Českom sa nachádza na ceste druhej triedy.



"Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pracuje na zmene dopravného značenia, máme vypočítané náklady. Len zmena brán, aby sme to vedeli oslobodiť, bude stáť NDS 250.000 eur. Nehovoriac o potenciálnom výpadku na diaľničných poplatkoch," povedal minister.



Slovenská strana sa podľa jeho slov situáciou aktívne zaoberá, bude však nutné, aby oslobodenie časti úseku diaľnice od platenia akceptovala aj česká strana. Ráž zároveň zdôraznil, že uzavretý most Brodské - Lanžhot je v správe vyššieho územného celku.



Most uzavreli 27. januára pre všetky druhy dopravy vrátane cyklistov a peších. Je v havarijnom stave. V pláne je jeho rekonštrukcia v spolupráci s Juhomoravským krajom, ktorý zabezpečuje projektovú prípravu. Označená obchádzková trasa pre všetky vozidlá vedie aktuálne po cestách druhej a tretej triedy z Kútov cez Holíč do Českej republiky s celkovou dĺžkou 48,7 kilometra.