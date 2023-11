J. Ráž: Pri výstavbe diaľnic treba zjednodušiť povoľovacie procesy

Bratislava 8. novembra (TASR) - Jednou z priorít ministra dopravy Jozefa Ráža ml. (nominant Smeru-SD) je zjednodušiť povoľovacie procesy a urýchliť výstavbu diaľnic. "Musíme spraviť zákon o nadradenej infraštruktúre, kde by sme tie povoľovacie procesy zjednodušili," uviedol Ráž po stredajšom rokovaní vlády.



Podľa ministra dopravy je na Slovensku minimum diaľničných úsekov vo výstavbe, väčšina je v príprave. Zjednodušenie povoľovacích procesov by podľa neho bolo potrebné najmä pri výstavbe diaľnice do Košíc, týka sa to najmä úseku Turany - Hubová. "V harmonograme výstavby diaľnic je ten optimistický scenár ukončenia v roku 2032. Ja vám tu sľubujem, že urobíme absolútne všetko pre to, aby sme tento čas posunuli," povedal Ráž.



Ďalšou z priorít nového šéfa rezortu dopravy je aj modernizácia železničných tratí. Na tie by sa podľa neho mohli nájsť peniaze v pláne obnovy či v Programe Slovensko. "Železničná sieť na Slovensku je dostatočná, problematický je však jej stav," uviedol Ráž s tým, že zamerať sa treba najmä na zvýšenie rýchlosti železničných tratí.