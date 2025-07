J. Ráž: Rekonštrukcia horského priechodu Vernár sa blíži do finále

Vernár 8. júla (TASR) - Rozsiahla rekonštrukcia horského priechodu Vernár vrátane cesty cez obec sa blíži do finále. Prostredníctvom videa na sociálnej sieti o tom informoval minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Ide o stavbu za približne 18 miliónov eur.



Práce prebiehajú v dvoch etapách, prvá cez horský priechod je už hotová vrátane nového asfaltu, zvodidiel a odvodnenia. „Aktuálne finišujeme v obci Vernár, kde budujeme chodníky, oporné múry, riešime odvodnenia a úpravu vjazdov k domom. Cesta musí samozrejme spĺňať všetky parametre cesty prvej triedy. Zrekonštruovali sme aj most, doplnili verejné osvetlenie a upravujeme terén v okolí. Doprava by mala byť vďaka tomu bezpečnejšia a pohodlnejšia,“ priblížil Ráž.



Dodal, že podľa zmluvy so zhotoviteľom by mala byť stavba hotová do októbra tohto roka. Minister ubezpečil, že robia všetko preto, aby to bolo ešte o čosi skôr. Zároveň sa poďakoval najmä obyvateľom obce Vernár, ale aj vodičom, ktorí priechod využívajú, za trpezlivosť.



Projekt rozsiahlej rekonštrukcie vyťaženej cestnej tepny je financovaný zo zdrojov Európskej únie. Konkrétne ide o cestu I/66 Popová - Hranovnica, pričom v prvej etape sa zrekonštruoval viac ako osemkilometrový úsek z hranice okresu cez horský kopec až po koniec obce Vernár smerom na Hranovnicu. Stavenisko odovzdali zhotoviteľovi v apríli 2023.