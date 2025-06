J. Ráž: Senica má šancu na obchvat v prípade pripravenosti

Senica 19. júna (TASR) - Mesto Senica by mohlo mať šťastie s vybudovaním obchvatu v prípade, ak bude pripravené a Slovenskej správe ciest by vypadol niektorý z prioritizovaných projektov. Skonštatoval to vo štvrtok minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) na tlačovej konferencii v Senici v súvislosti s obchvatom mesta. Ten je pre tamojších i radnicu aktuálnou témou už viac ako 20 rokov. Ešte stále sú však na Slovensku krajské mestá, ktoré obchvat nemajú, preto je podľa neho veľmi ťažké budovať infraštruktúru v regiónoch.



Ako uviedol, momentálne prebieha masívna rekonštrukcia cesty prvej triedy, ktorá vedie cez Bielu horu. Spomenul aj zdvojkoľajenie jednosmerne prejazdného mosta ponad rieku Myjava na ceste prvej triedy v Jablonici, kde aktuálne prebieha finálne štádium verejného obstarávania. K obchvatu takisto dodal, že je to otázka, ktorá by mala smerovať na Európsku úniu, ktorá už skončila s podporou cestnej infraštruktúry a podporuje alternatívnu dopravu.



Ráž doplnil, že kým sa skončia tieto práce, možno sa podarí aktualizovať štúdiu realizovateľnosti, získať súhlas Útvaru hodnoty za peniaze a vypracovať proces hodnotenia vplyvov na životné prostredie. „Toto sú veľmi podstatné kroky, ktoré v porovnaní so samotnou investíciou rádovo stoja veľmi málo. Som zástanca toho, aby sme tlačili prípravné procesy a posúvali ich dopredu, pretože veľa prioritných projektov štátu je zastavených z dôvodu, že prípravné procesy sú niekde zablokované. A to je príležitosť pre tých, ktorí sú pripravení,“ zhrnul.



V rámci návštevy mesta sa minister za prítomnosti generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest Norberta Polievku, generálneho riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) Milana Lipku a primátora Senice Martina Džačovského pozrel aj na viaceré projekty, ktoré sú financované a podporované ŠFRB, či už dokončovanú bytovú výstavbu na Štefánikovej ulici, alebo Zariadenie sociálnych služieb Senica.