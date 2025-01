J. Ráž: Stavba železničného uzla v Žiline bude dokončená na budúci rok

Žilina 9. januára (TASR) - Stavba železničného uzla v Žiline bude síce dokončená až v roku 2026, ale všetky dôležité časti stavby potrebné pre zabezpečenie organizácie tohtoročného európskeho futbalového šampionátu do 21 rokov budú hotové. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



Slovensko organizuje mládežnícky futbalový šampionát v júni tohto roka a Žilina je jedným z ôsmich zápasových dejísk. Žilinský futbalový štadión je v tesnom susedstve železničnej stanice. "Tie časti stavby, ktoré sú podstatné pre zabezpečenie organizácie majstrovstiev, už sú dokončené. Nástupištia a podchody sú odovzdané do používania, takže stavba by nemala mať vplyv na toto podujatie," poznamenal Ráž.



Podľa ministra je na stavbe ešte veľa práce a aktuálne sa pracuje primárne na trati, kde sa robia nové železničné spodky a zvršky. "Buduje sa aj nové trakčné vedenie a nová budova vedenia dopravy. Mimo koľají sa rieši dôležitý cestný podjazd Kysucká," priblížil Ráž.



Stavba po svojom dokončení podľa jeho slov prinesie vyšší komfort, vyššiu rýchlosť a vyššiu bezpečnosť. "Rýchlosť sa zvyšuje na 120 kilometrov za hodinu a pri prejazde cez mesto to ušetrí zhruba desať minút. Trať zároveň prejde na dispečerské riadenie, čo je oveľa vyšší stupeň bezpečnosti ako doteraz. Veľa sa spraví aj pre verejnosť, ktorá získa osem nových podjazdov pre chodcov, dve nové lávky a zmodernizované nástupištia nielen v Žiline, ale aj v Tepličke nad Váhom a Varíne," dodal minister.



Stavba železničného uzla Žilina má dĺžku asi 14 kilometrov v smere východ - západ a 2,3 kilometra v smere sever - juh. Projekt financujú z eurofondov. Pôvodná hodnota zákazky bola vyše 320 miliónov eur. Zmluvu o dielo podpísali v novembri 2020. Modernizáciu železnice zabezpečuje Združenie pod Dubňom na čele so spoločnosťou Strabag.