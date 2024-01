J. Ráž: Stavebná legislatíva mala výrazné nedostatky

Bratislava 10. januára (TASR) - Stavebná legislatíva, ktorá mala začať platiť od apríla 2024, mala výrazne nedostatky a ak by vstúpila do platnosti, hrozil by kolaps stavebných povoľovacích procesov. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smer-SD) v stredu vo videu na sociálnej sieti tak zdôvodnil potrebu odsunutia účinnosti nového zákona o výstavbe a zmien v aktuálnej stavebnej legislatíve. Tie schválil vládny kabinet na svojom stredajšom rokovaní.



"Je jasné, že po organizačnej, technickej, ale aj legislatívnej stránke bola natoľko nedokonalá, že hrozil reálne kolaps stavebných povoľovacích procesov. Táto zmena legislatívy viacerých zákonov mala za cieľ hlavne odvrátiť hrozbu tohto kolapsu," vysvetlil Ráž.



Spresnil, že od apríla tohto roka vstúpi do účinnosti zákon o územnom plánovaní, avšak v zjednodušenej a zmenenej podobe. Oddiali sa účinnosť zákona o výstavbe o jeden rok, teda do 1. apríla 2025. A zároveň by sa mal novelizovať aktuálne platný stavebný zákon.



Rezort dopravy chce zaviesť lehotu, počas ktorej musí obec vydať záväzné stanovisko k investičnej činnosti. Ak tak neurobí v stanovenej lehote, bude sa to považovať za súhlas. V novele sa podľa Ráža rozšíria aj možnosti zlučovania územných a stavebných konaní.



Ráž tiež pripomenul, že stavebné úrady v obciach sa nateraz nebudú rušiť, zachované ostanú aj špeciálne stavebné úrady na ministerstvách. Zmenou však bude, že odvolacie stavebné úrady, ktoré boli doteraz na okresných úradoch, prejdú pod Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, spresnil šéf rezortu dopravy.



V novele stavebnej legislatívy ministerstvo dopravy tiež rozširuje možnosti ohlásenia stavieb, zavádza pojem súbor stavieb a spresňuje ich povoľovanie či rieši nepovolené, takzvané čierne stavby.



Účinnosť novely stavebného zákona sa navrhuje od 31. marca 2024. Novelu však musia ešte schváliť poslanci Národnej rady (NR) SR.