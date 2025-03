Ráž: Tranzitná doprava je presmerovaná z Prístavného mosta na obchvat

Bratislava 6. marca (TASR) - Bratislava bola v noci z utorka na stredu (5. 3.) odbremenená od tranzitnej dopravy v smere na Žilinu. Rozmiestnené boli dopravné značky, ktoré navigujú tranzit už z D2 (Pečňa - Petržalka) na D4 a následne na križovatku D1/D4. Tým sa vyprevadia tranzitné nákladné vozidlá z frekventovaného Prístavného mosta. Uviedol to vo štvrtok minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) na tlačovej konferencii.



Polícia bude podľa neho vodičov spočiatku kontrolovať a upozorňovať. Neskôr však v prípade nerešpektovania zákazu bude udeľovať aj pokuty. "Nejde len o otázku dopravy, ale aj o otázku kvality života v meste. Cieľom presmerovania tranzitnej dopravy je zvýšiť bezpečnosť a znížiť negatívne vplyvy dopravy na obyvateľov, ako je hlučnosť, prašnosť či znečistenie ovzdušia," uviedol Ráž.



Podľa nových pravidiel by cez bratislavský Prístavný most mali prechádzať iba vozidlá nad 3,5 tony, ktoré slúžia na zásobovanie. Tranzitná doprava je odklonená z D2 (Pečňa - Petržalka) na D4 a následne sa tranzitujúce vozidlá dostanú na D1 prostredníctvom novootvorenej vetvy z D4 v križovatke D1/D4.



"Riešenie sa netýka kamiónov, ktoré majú cieľ cesty v meste, v takýchto prípadoch sme stanovili časovú hranicu 45 minút. Ak kamión prekročí tento čas pri prejazde, nebude sa považovať za tranzit," objasnil Ráž.



Rezort dodal, že odklon nákladnej dopravy je možný vďaka investíciám do križovatky D1/D4. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v decembri minulého roka otvorila vetvy diaľnic D1 a D4 pri Bratislave, vďaka ktorým sa vozidlá vedia priamo napojiť z D4 od Jaroviec na D1 v smere na Trnavu a, naopak, z D1 v smere od Trnavy na diaľnicu D4.



Vďaka tomu obchvat D4/R7 pohlcuje celý medziročný nárast nákladnej dopravy, ktorý by za iných okolností ešte viac zaťažil Prístavný most. "Už 570 kamiónov denne využíva tento obchvat. Prístavný most tak odťažujeme o 1000 kamiónov denne v jednom smere. Úzke hrdlo teraz vzniká na Lanfranconi. Pomôcť by mal až tunel Karpaty, na ktorom intenzívne pracujeme," uzavrel šéf rezortu dopravy.