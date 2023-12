J. Ráž: V 2024 dáme do užívania úsek R3 Tvrdošín-Nižná

Bratislava 30. decembra (TASR) - V roku 2024 by sa mala dokončiť rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná i privádzač z Kysuckého Nového Mesta k budúcemu úseku diaľnice D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto. Na sociálnej sieti to uviedol minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



"Budúci rok určite dáme do užívania R3 Tvrdošín - Nižná a D3 Kysucké Nové Mesto - privádzač," prisľúbil šéf rezortu dopravy. Minister tiež prezradil, že v roku 2024 plánujú začať s výstavbou ďalšej etapy rýchlostnej cesty R1 v úseku Banská Bystrica - Slovenská Ľupča. "Vyhlásime aj verejné obstarávanie na ďalšiu etapu Košické Oľšany - Košice, Šaca," doplnil plány Ráž.



Oba úseky, oravská R3 v úseku Tvrdošín - Nižná aj privádzač na Kysuciach, mali byť hotové do konca roka 2023. Z rôznych dôvodov sa však termíny ich dokončenia posunuli. Pri stavbe rýchlostného obchvatu Tvrdošína museli upraviť technológie a pre zložité geologické pomery horninového masívu vykonať banský prieskum.



Termín dokončenia privádzača k diaľnici D3 z Kysuckého Nového Mesta sa posunul z konca tohto roka na jún 2024. Dôvodom posunu bola podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) dodatočná požiadavka na dobudovanie nového ľavého odbočenia.



S výstavbou približne päťkilometrového obchvatu Tvrdošína sa začalo v marci 2021, na privádzači v Kysuckom Novom Meste sa začalo pracovať v januári 2022.