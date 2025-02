J. Ráž verí, že na úseku R2 pri Košiciach sa začne jazdiť tento rok

Valaliky 17. februára (TASR) - Výstavba rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany, II. úsek, napreduje a úsek by mal byť hotový a sprevádzkovaný v tomto roku. Potvrdil to počas kontroly stavby minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). "Veríme, že motoristi sa prvýkrát prevezú po tomto krásnom kuse diaľnice ešte tento rok," uviedol minister pre novinárov.



Nový 14-kilometrový úsek bude súčasťou juhovýchodného obchvatu Košíc a prepojí diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4. Stavba patrí podľa ministra aktuálne medzi kľúčové investície do cestnej infraštruktúry na východnom Slovensku.



"Verím tomu, že táto stavba bude odovzdaná do užívania v zmluvne dohodnutom termíne, čo je koncom júla," uviedol s tým, že potom budú nasledovať povolenia a kolaudačné procesy. Pripomenul, že stavbu na začiatku pribrzdili archeologické nálezy.



Stavba je financovaná cez eurofondy, akceptovaná zmluvná hodnota je 132,6 milióna eur bez DPH. Podľa ministra došlo čiastočne k úpravám ceny. "Navýšenie bolo naozaj minimálne a týkalo sa len zmluvnej valorizácie cien, to znamená, pri tomto úseku sme naozaj dodržali rozpočet v plnej miere a nič neštandardné nám cenu nenavýšilo," povedal.



V príprave je aj ďalší takmer sedemkilometrový úsek R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany. "V Košiciach máme jeden paradox, že druhá etapa sa začala stavať skôr než prvá. Prvá etapa obchvatu je momentálne v procese stavebného povoľovania, takže, verím tomu, že nebude dlho trvať a budeme môcť vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa," uviedol minister.



Aktuálne sa na II. úseku podľa ministerstva pracuje najmä na mostných objektoch, prebieha armovanie, debnenie a betonáž ríms. Takisto sa osádzajú stĺpy, výplne protihlukových stien a ukladajú sa betónové zvodidlá do stredného deliaceho pásu. Realizuje sa aj kanalizácia rýchlostnej cesty a drenáž násypu na konci úseku.



Investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Július Mihálik predpokladá ukončenie stavebných prác v lete. "Predpokladáme, že niekedy na jeseň, pred koncom roka, sa nám podarí spustiť premávku na tomto úseku," povedal.



Koncom minulého roka sa podarilo spustiť do prevádzky časť dôležitej križovatky Košice - juh a zároveň sa začali práce na jej nových vetvách. Takisto už motoristi môžu využívať aj dva mosty ponad budúcu R2 - jeden vedie smerom k miestnej čističke odpadových vôd a druhý sa nachádza medzi košickou mestskou časťou Krásna a obcou Nižná Hutka.