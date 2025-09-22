< sekcia Ekonomika
J. Ráž: Výstavba obchvatu Šale pokračuje bez mimoriadnych udalostí
Autor TASR
Šaľa 22. septembra (TASR) - Výstavba obchvatu mesta Šaľa pokračuje podľa harmonogramu bez mimoriadnych neočakávaných udalostí. Počas prehliadky výstavby to v pondelok potvrdil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). „Zatiaľ to ide bez nejakých extra archeologických nálezov alebo čohokoľvek, čo by stavbu spomaľovalo alebo predražovalo. Nemáme jediný dodatok k zmluve, ktorý by posúval termín alebo navyšoval cenu,“ zhodnotil výstavbu obchvatu minister.
Podľa primátora Šale Jozefa Belického problém s dopravou v meste pretrváva zhruba 30 rokov. „Každým metrom asfaltu sa zmenšuje. Veríme, že dielo bude odovzdané včas a odľahčí dopravu v meste najmä o tranzitnú dopravu,“ skonštatoval.
Zástupca zhotoviteľa stavby Rastislav Pauliny zo spoločnosti Hochtief SK potvrdil, že harmonogram výstavby obchvatu sa darí dodržiavať. „Máme hotové násypy, pokračujeme v zakladaní mostov, začíname s prekládkou plynového potrubia. Archeológovia našli na mieste stavby niekoľko starogermánskych hrobov, ktoré sú už preložené a nebránia postupu výstavby. Zhruba za mesiac až dva začneme zakladať protihlukové steny,“ priblížil postup prác na výstavbe obchvatu.
Výstavba 12 kilometrov dlhého obchvatu Šale sa začala 26. augusta minulého roka, trvať by mala 36 mesiacov. Predchádzalo jej historicky najdlhšie verejné obstarávanie na Slovensku, ktoré sa však podarilo úspešne ukončiť, poznamenal Ráž. Zmluvná cena je vo výške 78.799.985,76 eura bez DPH.
Dielo zahŕňa 119 stavebných objektov. Na trase obchvatu vyrastie aj sedem kilometrov protihlukových stien a 14 mostov. Najdlhší, ponad rieku Váh, bude mať dĺžku viac ako 700 metrov. Obchvat Šale sa bude začínať za existujúcim premostením odvodňovacieho kanála z vodného diela Kráľová, severozápadne obíde obec Kráľová nad Váhom s premostením ponad rieku Váh a následne severne obíde Dlhú nad Váhom, mesto Šaľa a Trnovec nad Váhom. Koniec obchvatu bude pri obci Horný Jatov.
Medzi obcou Dlhá nad Váhom a mestom Šaľa, mestskou časťou Veča je navrhnuté prepojenie s cestou druhej triedy, čím bude vytvorený obchvat obce Dlhá nad Váhom v smere od Šale a Serede. Líniová stavba je vedená extravilánom obcí.
