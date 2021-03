J. Richter: SR nepomáha zamestnancom lepšie ako Rakúsko

Bratislava 1. marca (TASR) – Rakúsko na tom nie je horšie ako Slovensko v pomoci zamestnancom, ako tvrdí minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Myslí si to poslanec Smeru-SD Ján Richter, ktorý poukázal na rozdielne metodiky oboch krajín na výpočet miery nezamestnanosti.



Krajniak si podľa Richtera porovnal slovenskú mieru nezamestnanosti na úrovni 7,81 % s tou rakúskou na úrovni 11,40 % a z toho usúdil, že v pomoci zamestnancom sme úspešnejší. Richter však tvrdí, že to tak nie je a odvoláva sa aj na štatistiky Eurostatu.



"Minister Krajniak si zámerne alebo nevedomky na porovnanie miery nezamestnanosti zvolil národné štatistiky oboch krajín. Ako minister by však už mohol vedieť, že každá krajina používa na výpočet miery nezamestnanosti vlastný vzorec, má teda vlastnú metodiku," podotkol Richter. V Rakúsku sa podľa jeho slov miera nezamestnanosti počíta ako podiel počtu evidovaných nezamestnaných k počtu zamestnancov registrovaných rakúskou "sociálnou poisťovňou". Na Slovensku zase ako podiel nezamestnaných k ekonomicky aktívnym osobám.



Richter skonštatoval, že pri porovnaní miery nezamestnanosti v jednotlivých krajinách je potrebné vychádzať z porovnateľných údajov, teda z údajov získaných jednotnou metodikou. "Takúto štatistiku a porovnanie krajín robí napríklad Eurostat. Podľa neho malo v decembri 2020 Rakúsko mieru nezamestnanosti 5,8 % a Slovensko 7,0 %. To je veľký rozdiel oproti tomu, čo uvádza minister Krajniak," zdôraznil Richter.



Krajniak v nedeľnej (28. 2.) diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 zdôraznil, že na Slovensku je aktuálne nezamestnanosť nižšia ako v susednom Rakúsku. Poukázal na to aj na sociálnej sieti vo štvrtok (25. 2.) s tým, že Slovensko je tak v ochrane pracovných miest momentálne úspešnejšie než Rakúsko.