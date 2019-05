J. Richter: Tripartita sa nedohodla na návrhu zákona o poľovníctve

Správu aktualizujeme.

Bratislava 27. mája (TASR) - Tripartita sa na pondelkovom rokovaní nedohodla len na jednom bode. Ide o návrh zákona o poľovníctve z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Po stretnutí Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) to uviedol minister práce Ján Richter (Smer-SD).



Richter priblížil, že problematika, ktorú rieši táto právna úprava, je veľmi náročná. "Ale ja som osobne presvedčený, že je tu ešte časový priestor, aby sa predstavitelia poľnohospodárov, poľovného zväzu ešte zišli a hľadali nejaký prienik, možný kompromis. Myslím, že aj pani podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva všetko pre to urobí," dodal.



S predloženým materiálom nesúhlasila Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. "Náš člen, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, požaduje, aby bola zapracovaná objektívna zodpovednosť za škody spôsobené lesnou zverou," priblížil viceprezident AZZZ Rastislav Machunka.



Sociálni partneri diskutovali aj o novele Zákonníka práce, ktorý by mal transponovať európsku smernicu. Tá sa týka vysielania pracovníkov. "Riešili sme problematiku, ktorá sa týka vysielania pracovníkov z jednotlivých členských krajín Európskej únie k nám," poznamenal Richter s tým, že títo pracovníci budú mať všetky práva a povinnosti v oblasti pracovného práva ako domáci zamestnanci. Tento návrh bol tripartitou prijatý.



Pri tomto bode sa podľa Richtera zároveň dohodli, že sa otvorí z hľadiska sociálneho dialógu aj téma reprezentatívnosti odborov, "vzhľadom na isté negatívne skúsenosti, ktoré z praxe sú". Richter dodal, že ide o činnosti viacerých aktivistov, ktorí vytvárajú odborové organizácie, ktoré "nemajú mať ani ten účel, na ktorý odbory fungujú podľa terajšej jednotlivej bázy".



Tripartita sa venovala aj valorizácii sociálnych služieb, kde sa majú zohľadniť všetky vstupy, teda navýšenie minimálnej mzdy aj príplatky za soboty, nedele či sviatky. Plánuje sa navýšenie v jednotlivých triedach odkázanosti. "Predstavuje to celkovo skoro 16 miliónov eur, ktoré budú zo strany štátu vyplatené verejným aj nevereným poskytovateľom sociálnych služieb za budúci rok navyše," vyčíslil minister práce s tým, že sa rieši aj otázka ambulantnej starostlivosti. Navýšenie by malo prísť aj pri príspevku na opatrovanie a osobnú asistenciu.



Sociálni partneri sa zaoberali aj návrhom na zmenu informačného systému z hľadiska sociálnych služieb. Zabezpečiť by to malo lepší mechanizmus pre hodnotenie či analýzy. Richter dodal, že je potrebné mať objektívny pohľad na záujem o sociálne služby.



Diskutovalo sa aj o návrhu zákona o dani z príjmov. Bolo vyhovené požiadavke Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR, aby rekreačné poukazy neboli financované zo sociálneho fondu. Viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová však dodala, že zotrvávajú na požiadavke o zvýšení nezdaniteľnej časti základu dane. "Vnímame, že táto téma je aj predmetom diskusií koaličných partnerov a sme tiež zvedaví, akým spôsobom bude toto opatrenie realizované, alebo navrhnuté z prostredia koalície," podotkla. KOZ má predstavu, že by mohla byť naviazaná buď na minimálnu, alebo priemernú mzdu. Zároveň Uhlerová skonštatovala, že všetky príjmy zamestnanca zo sociálneho fondu by mali byť oslobodené od dane.