J. Richter: Vážnou výzvou je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily

Bratislava 29. októbra (TASR) - Vážnou výzvou na Slovensku je čoraz výraznejší nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Uviedol to v Bratislave minister práce sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Ján Richter (Smer-SD) na konferencii národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR s názvom "Udržíme krok s inováciami ku kvalitnej pracovnej sile?".



"Riešime požiadavky mnohých zamestnávateľov, ktorí do svojich prevádzok nemôžu nájsť dostatok zamestnancov. Aj v aktuálnej ekonomickej situácii predstavuje nedostatok kvalifikovaných pracovníkov vážnu hrozbu pre ďalší rast slovenských podnikov. Za prechodné riešenie považujeme kontrolovanú a riadenú migráciu pracovníkov zo zahraničia na presne stanovené obdobie a do presne identifikovaných nedostatkových profesií. K tomu sme prijali potrebné legislatívne i organizačné opatrenia," poznamenal.



Zdôraznil, že kľúčom k zabezpečeniu pracovných síl pre potreby zamestnávateľov je správne zamerané vzdelávanie a príprava pre trh práce, ako aj podpora celoživotného vzdelávania. Napriek viditeľnému pokroku je potrebné ešte viac využiť potenciál duálneho vzdelávania, lebo počet študentov stále nedosahuje počet miest, ktoré pre nich ponúkajú firmy.



Aj preto treba podľa Richtera posilniť kariérne poradenstvo už na základných školách. "Náš rezort na tento účel ponúka potrebné informácie, keďže už 6 rokov prognózuje dopyt po jednotlivých profesiách nielen na celoslovenskej, ale aj krajskej úrovni. Širokej verejnosti je prehľad dopytu po jednotlivých povolaniach aj so zárobkami už vyše roka k dispozícii na webovej stránke www.trendyprace.sk," upozornil Richter.



"Sme prvou krajinou v EÚ, ktorá začala detailne sledovať uplatniteľnosť absolventov škôl. V decembri spustíme verejne dostupný internetový portál, kde si bude môcť každý žiak a každý rodič overiť, aká je kariérna úspešnosť absolventov každej strednej školy v SR v členení na jednotlivé študijné odbory. Dúfam, že ministerstvo školstva naplní svoj písomný záväzok a poskytne nám potrebné vstupné údaje, aby sme takúto užitočnú informáciu mohli poskytnúť verejnosti aj za vysoké školy," doplnil.



"Na uplatniteľnosť absolventov, pochopiteľne, vplýva nielen štruktúra študijných odborov, ale aj obsah a kvalita výučby. Preto sme v roku 2009 vytvorili 24 sektorových rád, v ktorých odborníci na ľudské zdroje zo všetkých odvetví definujú a priebežne aktualizujú požiadavky na kvalifikácie pre jednotlivé povolania a tie dnes tvoria Národnú sústavu povolaní a Národnú sústavu kvalifikácií. Požadované zručnosti a znalosti aktuálne ovplyvňujú najmä moderné technologické trendy a digitalizácia výrobných procesov i poskytovania služieb," povedal.



Je preto podľa slov ministra práce prirodzené, že sú to práve sektorové rady, ktoré budú kľúčovými aktérmi realizácie Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR v gescii MPSVR s obdobím realizácie rokov 2019 až 2022. Medzi jeho najvýznamnejšie ciele patrí vypracovanie sektorových stratégií zvládnutia zmien, ktoré prináša tzv. štvrtá priemyselná revolúcia v oblasti ľudských zdrojov a pracovných vzťahov.



"Z nich potom vyplynie komplexná stratégia, ktorú sme podľa nemeckého príkladu nazvali Práca 4.0. Stratégia bude zahŕňať nielen formálne a celoživotné vzdelávanie, ale aj dosahy na formy výkonu práce, pracovnoprávne vzťahy alebo sociálne zabezpečenie a ochranu zdravia pri práci každého pracujúceho človeka. Pre zvládnutie takto celospoločensky koncipovaného zámeru treba zvážiť rozšírenie pôsobnosti, ako aj inštitucionálne ukotvenie Aliancie sektorových rád," dodal Richter.