J. Richter víta fond na udržanie zamestnanosti, vníma však aj riziká

Bratislava 14. augusta (TASR) – Poslanec Smeru-SD a bývalý minister práce Ján Richter víta nový fond na udržanie zamestnanosti. Upozorňuje však aj na riziká, ktoré z toho môžu plynúť. Podľa neho sa tým obmedzí prelievanie peňazí medzi jednotlivými fondmi tak, aby štát dokázal hradiť ľuďom ich nároky zo sociálneho poistenia za každých okolností.



Zriadenie fondu v rámci systému sociálneho poistenia, cez ktorý by sa v čase krízy zabezpečovalo udržanie pracovných miest, Richter podporuje. Skonštatoval, že v istej obdobe už ho Slovensko má v legislatíve od krízy v roku 2009.



"Prekvapilo ma však, že minister už pri predstavení svojho zámeru zaviesť u nás kurzarbeit hovoril, že vo fonde sa budú akumulovať nové príspevky od zamestnávateľov, aby sme ich v čase krízy vedeli použiť. Dnes však informoval, že nepôjde o nové príspevky, len sa inak prerozdelia tie, ktoré už dnes odvádza zamestnávateľ a zamestnanec do fondu poistenia v nezamestnanosti," podotkol Richter.



Tým sa podľa neho oslabí fond, ktorý garantuje ľuďom dávku v nezamestnanosti a zároveň slúži v časoch prebytku napríklad na výplatu dôchodkov, "keďže na to príjmy fondu starobného poistenia jednoducho nestačia". Riziko vidí v tom, že sa obmedzí prelievanie peňazí medzi fondmi. Richter priblížil, že môže dôjsť napríklad k situácii, že Sociálna poisťovňa nebude mať jedného dňa dostatok peňazí vo fondoch na výplatu dôchodkov.



Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v piatok uviedol, že od roku 2022 by mal fungovať nový fond udržania zamestnanosti. Peniaze z tohto fondu nebudú môcť byť použité na nič iné, len na podporu udržania pracovných miest. Zamestnanec by mal v tomto modeli dostať 80 % čistej mzdy, pričom 60 % pôjde z fondu, 20 % bude financovať zamestnávateľ a 20 % sa zamestnanec vzdá.