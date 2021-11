J. Richter víta poukazy pre dôchodcov, ale v súvislosti so zdražovaním

Bratislava 27. novembra (TASR) - Exminister práce a poslanec Národnej rady (NR) SR nevylúčil podporu návrhu na zavedenie 500-eurovej poukážky pre dôchodcov. Nemyslí si, že pomôžu ako motivácia očkovať sa, víta ich ako podporu pre dôchodcov pri zdražovaní. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Podpredsedníčka strany Za ľudí Viera Leščáková verí, že na zavedení poukazov sa nájde dohoda v koalícii. Podčiarkla, že majú pomôcť nielen seniorom, ale aj sektorom oslabeným pandémiou nového koronavírusu.



"Ja to vidím ako dobré riešenie, ale nie ani tak pre motiváciu, tam sa obávam, že to nemusí veľmi zabrať, ale preto, aby sme týmto ľuďom pomohli. Ide na nich veľmi veľká a tvrdá vlna zdražovania," povedal Richter s tým, že zdražovanie vláda nerieši a neavizuje pripravované kroky. Myslí si, že suma 500 eur môže pomôcť dôchodcom, keďže nedostali žiadny príspevok ani valorizáciu dôchodkov. Obáva sa totiž, že dvíhanie cien energií sa premietne aj do cien ďalších tovarov, čo môže mať fatálne dôsledky na seniorov. V súvislosti s motiváciou k očkovaniu dodal, že v kategórii seniorov sa už zrejme dali zaočkovať všetci, ktorí chceli a mohli.



Leščáková vidí prínos poukazov nielen v motivácii k očkovaniu, ale aj v tom, že sa dá minúť práve v sektoroch najviac dotknutých pandémiou. "Ideme pomôcť gastru, hotelom, kaviarňam, všetkým službám, kaderníkom, holičom. Všetky služby, ktoré sú dnes zatvorené, chceme aj takýmto spôsobom naštartovať," poznamenala s tým, že o tom diskutovali aj s ekonómami a odborníkmi. Nerozumie odmietavému postoju SaS aj preto, že sa označuje za stranu živnostníkov a podnikateľov, ktorým majú poukazy pomôcť. Leščáková zdôraznila, že financie sa okrem toho vrátia do ekonomiky. "Je to cesta, ktorá nás vie posunúť dopredu. Myslím si, že sa koalícia nakoniec dohodne," dodala.